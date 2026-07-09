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ODREDILI JOJ ISTRAŽNI ZAVOR

HOROR U SL. BRODU Žena htjela naručiti ubojstvo člana obitelji

Piše Antonela Šaponja,
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HOROR U SL. BRODU Žena htjela naručiti ubojstvo člana obitelji
Policijski automobil | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija
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Na prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu sudac istrage odredio joj je istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela

Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu ispitalo je hrvatsku državljanku (54) te protiv nje pokrenulo istragu zbog sumnje na poticanje na teško ubojstvo, izvijestio je DORH. Prema sumnjama tužiteljstva, žena je krajem lipnja ove godine u Slavonskom Brodu od druge osobe zatražila da za određeni novčani iznos usmrti bliskog člana njezine obitelji (57). Sumnja se da je motiv bio stjecanje imovinske koristi.

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Tužiteljstvo navodi i da je osobi koju je navodno pokušala angažirati dala upute koje bi joj olakšale počinjenje kaznenog djela te pomogle u njegovu prikrivanju. Na prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu sudac istrage odredio joj je istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela.

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Komentari 3
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