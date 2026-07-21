HOROR U SLOVENIJI Ubio ženu pa preplivao Dravu: Skrivao se, dječak pronašao mrtvu majku

Slovenska policija uhitila je u ponedjeljak oko 23.20 sati u Vuhredu 39-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je nožem ubio svoju 36-godišnju partnericu. Policajci su ga pronašli u blizini stambene zgrade u kojoj se zločin dogodio nakon što se ondje sam vratio, a tijekom uhićenja nije pružao otpor.

Prema neslužbenim informacijama slovenskih i bosanskohercegovačkih medija, osumnjičeni je Amir Uzunović, a ubijena žena njegova supruga Zijada Uzunović. Slovenska policija njihova imena zasad nije službeno potvrdila. Policija sumnja da je 39-godišnjak nožem napao partnericu u stambenoj zgradi u središtu Vuhreda. Žena je od zadobivenih ozljeda preminula na mjestu događaja.

Sin pronašao mrtvu majku

Policiju je o događaju u ponedjeljak, nešto prije jedan sat ujutro, obavijestio liječnik. Osumnjičenikov brat dovezao je u Dom zdravlja Radlje ob Dravi njegova maloljetnog sina. Dječak je, prema policijskim informacijama, po dolasku kući pronašao mrtvu majku, nakon čega je nazvao strica, odnosno osumnjičenikova brata. Za maloljetnika se potom pobrinuo nadležni centar za socijalnu skrb.

Prema neslužbenim informacijama, supružnici su se poznavali još iz Bosne i Hercegovine te su bili u braku oko 15 godina. Zajedno sa sinom živjeli su u zgradi u Vuhredu. Avaz piše da je Amir podrijetlom iz Halinovića kod Kaknja, a Zijada iz obližnjih Mijakovića te da su se u Sloveniju preselili zbog posla.

Foto: Društvene mreže

Slovenski mediji neslužbeno navode da su ranije radili u tvornici Marles u obližnjoj Podvelki, a potom u tvrtki Tomles. Mještani su rekli da obitelj nisu dobro poznavali i da prije ubojstva nisu primijetili ništa neuobičajeno.

Preplivao Dravu i skrivao se na nepristupačnom terenu

Nakon zločina osumnjičeni je, prema vlastitim riječima, preplivao Dravu i pobjegao pješice. Policiji je nakon uhićenja rekao da se tijekom dana skrivao na nekoliko teško dostupnih lokacija.

Policija je odmah nakon dojave obavijestila hrvatska i austrijska sigurnosna tijela te na teren poslala sve raspoložive patrole. Tijekom potrage zaprimili su više poziva građana i provjerili sve dojave. Oko devet sati dobili su informaciju da se osumnjičeni nalazi kod groblja u Vuzenici. Policajci su pretražili oko šest kilometara obale, ali im je ponovno izmaknuo. Boštjan Kavc, inspektor Sektora uniformirane policije Policijske uprave Celje, rekao je da je riječ o iznimno strmom i teško dostupnom terenu.

Foto: PU Celje

Dvojica policajaca na konjima pregledala su nekoliko kilometara obale Drave. Pregledali smo i više napuštenih objekata, skladišta, autobusnih stajališta, područje uz željezničku prugu, kamenolom, lokaciju uz Dravu na kojoj je osumnjičeni često pecao te okolicu ribnjaka u Radljama ob Dravi. Pribavili smo i snimke više nadzornih kamera na području kojim se osumnjičeni mogao kretati - opisao je Kavc.

Građani ga vidjeli na mostu i u autobusu

Potraga je nastavljena tijekom cijelog dana i večeri. Jedan je građanin policiji javio da je osumnjičenika vidio na kraju mosta u Vuhredu, no kada su policajci stigli, više ga nije bilo.

Nakon toga dobili smo informaciju da je viđen u autobusu i da je izašao na području Mute, što je nakon uhićenja i sam potvrdio. Također je rekao da je nakon zločina preplivao Dravu i cijeli se dan skrivao na nekoliko teško dostupnih lokacija - priopćila je policija.

Policija je pretpostavila da bi se muškarac mogao vratiti na mjesto zločina, zbog čega su policajci cijelo vrijeme bili raspoređeni u blizini zgrade. Policijska patrola sinoć je oko 23.20 u blizini stambene zgrade u kojoj se dogodilo ubojstvo uočila osumnjičenika i uhitila ga. Nije očekivao prisutnost policije, ali se uhićenju nije opirao - priopćila je Policijska uprava Celje.

Osumnjičeni će nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu zbog sumnje na ubojstvo, biti priveden istražnom sucu.

Motiv ubojstva još nije poznat

Motiv ubojstva zasad nije utvrđen. Policija je objavila da je osumnjičeni u posljednje vrijeme bio psihički nestabilan, ali nije navela dodatne pojedinosti. U obitelji ranije nisu intervenirali, a muškarac nije bio evidentiran zbog kaznenih djela. Policiji je otprije bio poznat samo zbog prometnog prekršaja.

U opsežnoj potrazi sudjelovali su policajci iz više policijskih postaja, kriminalisti, policajci na konjima i vodiči službenih pasa, a teren su pretraživali dronovima i helikopterom.