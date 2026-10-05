HOROR U SRBIJI Sin ubio pa raskomadao majku! Susjedi: 'On je oduvijek bio čudan...'

Muškarac (40) iz Kumana u Srbiji osumnjičen je da je u obiteljskoj kući zlostavljao i ubio svoju majku te potom raskomadao njezino tijelo. Protiv njega je pokrenuta i istraga zbog posjedovanja kokaina i kanabisa, javlja Nova.rs.

Tužiteljstvo sumnja da je u razdoblju od 2. rujna do 1. listopada ove godine obiteljskoj kući ubio vlastitu majku, umirovljenu liječnicu.

- O njoj i njezinom pokojnom suprugu svatko u selu može reći samo najbolje, imali su skladan brak. Međutim, sin je oduvijek bio čudan. Stalno se svađao s ocem, a kasnije se pokazalo da ima i ozbiljnih problema s drogom - kazali su susjedi.

Protiv osumnjičenog su i ranije podnošene prijave zbog nasilja u obitelji. Prvo je dobio uvjetnu kaznu, jer su ustanovili da je neubrojiv. A kad je opet došlo do nasilja, odredili su mu liječenje u zatvorskoj bolnici jer je procijenjeno da je psihički bolesnik koji djela ponavlja u stanju neubrojivosti, pišu srpski mediji.

Uz odobrenje suda je pušten da nastavi s liječenjem na slobodi, kaže izvor za srpske medije.

Ubijena je u kuću u Kumanu došla posjetiti sina. Njezina kći, sestra osumnjičenog, policiji je prijavila kako danima ne može doći do majke. Kad su stigli na adresu, otkrili su stravičan zločin.

Osumnjičeni je smješten na psihijatrijski odjel.

