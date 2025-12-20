Horor u Taipeiju: Nožem i dimnim bombama napao ljude usred gužve, ubio troje

Najmanje troje ljudi je ubijeno, a jedanaest ozlijeđeno u stravičnom napadu koji se u petak poslijepodne dogodio u glavnom gradu Tajvana. Dvadesetsedmogodišnji napadač, naoružan nožem i dimnim bombama, sijao je paniku i smrt u jednoj od najprometnijih gradskih zona prije nego što je i sam smrtno stradao nakon pada s robne kuće.

Krvavi pohod u vrijeme najveće gužve

Napad je započeo oko 17:20 sati po lokalnom vremenu, u jeku popodnevne špice. Napadač, kojeg su vlasti identificirale kao Changa Wena, prvo je aktivirao dimne bombe i Molotovljeve koktele na glavnoj metro stanici u Taipeiju, izazvavši kaos i paniku među putnicima. Snimke s društvenih mreža prikazuju ljude kako bježe dok muškarac s bejzbolskom kapom i u crnoj odjeći baca dimne bombe preko prometne ceste.

Prema izjavama tajvanskog premijera Cho Jung-taija, jedan je muškarac pokušao zaustaviti napadača, no ovaj ga je udario tupim predmetom. Nesretni čovjek kasnije je preminuo u bolnici. Nakon prvog napada, Chang je pobjegao kroz podzemni trgovački centar do obližnje stanice Zhongshan, udaljene oko 800 metara.

Napad je bio pomno isplaniran

Istraga je pokazala da smrtonosni pohod nije bio slučajan. Ravnatelj Nacionalne policijske agencije, izjavio je kako je osumnjičenik unaprijed planirao napad. Prije nego što je krenuo na metro stanicu, Chang je već izazvao nekoliko požara po gradu.

Nakon bijega s glavne stanice, nakratko se vratio u hotel u kojem je boravio kako bi uzeo oružje, a zatim je nastavio svoj napad ispred robne kuće Eslite Spectrum Nanxi. Tamo je aktivirao još dimnih bombi i nožem nasrnuo na prolaznike, ubivši još jednu osobu. Svoj krvavi pohod nastavio je unutar robne kuće, gdje je na četvrtom katu usmrtio i treću žrtvu. Većina žrtava zadobila je ubodne rane u predjelu vrata. Napad je završio kada ga je policija okružila, nakon čega je pao s petog kata zgrade. Proglašen je mrtvim.

Tko je bio napadač?

Motiv napada za sada ostaje nejasan, no policija je otkrila nekoliko detalja o Chang Wenu. Imao je kriminalni dosje, a od srpnja je za njim bila raspisana tjeralica jer se nije odazvao na vojnu obuku. Prethodno je dragovoljno služio vojsku, ali je otpušten zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. S obitelji nije bio u kontaktu više od dvije godine, a oni su policiji rekli kako je od malih nogu bio "zainteresiran za oružje". Istražitelji su utvrdili da je osumnjičenik prije napada obilazio lokacije, što potvrđuje da se radi o unaprijed smišljenom činu.