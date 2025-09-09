Obavijesti

STRAVA U DONJECKU

Horor u Ukrajini! Zelenski: U ruskom napadu na selo ubijeno više od 20 ljudi. To su bili civili

Horor u Ukrajini! Zelenski: U ruskom napadu na selo ubijeno više od 20 ljudi. To su bili civili
"Rusi nastavljaju uništavati živote. Svijet ne smije ostati nijem.  Treba nam reakcija SAD-a, reakcija Europe", napisao je Zelenski...

Više od 20 civila ubijeno je u naselju Yarova u regiji Donjeck u ruskom napadu. Rusi su napali obične ljude,  civile. Napali su naselje dok su ljudi čekali na isplatu mirovina, objavio je na svojem Twitter profilu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski...

Pozvao je svijet na reakciju...

- Rusi nastavljaju uništavati živote. Svijet ne smije ostati nijem.  Treba nam reakcija SAD-a, reakcija Europe, reakcija skupine G20 - napisao je Zelenski.

- Ovo nije vojna operacija. Ovo je čisti terorizam - poručio je guverner regije.

Rusi kontroliraju oko 75 posto Donjecka.

Ovo je samo jedan u nizu krvavih ruskih napada na Ukrajinu u posljednjim tjednima. Donald Trump je nakon sastanka s Vladimirom Putinom bio umjereno optimističan oko skorašnjeg okončanja rata, ali Putin i dalje šalje bombe na civile, ne pokazuje nikakve znakove da ga zanima mir...

