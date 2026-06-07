Horor u Zagrebu: Godinama držao mladića u ropstvu i tjerao ga da krade parfeme

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad muškarcem (27) kojeg sumnjiči za kazneno djelo trgovanja ljudima na štetu 21-godišnjaka. Prema sumnjama istražitelja, osumnjičeni je godinama iskorištavao mlađeg muškarca, koristeći njegovo lošije fizičko i psihičko stanje kako bi nad njim uspostavio potpunu kontrolu. Policija navodi da ga je prijetnjama i fizičkim nasiljem dovodio u stanje straha i ovisnosti te ga prisiljavao na krađe odjevnih predmeta i parfema iz trgovina.

Ukradenu robu navodno je potom preuzimao za sebe i preprodavao, ostvarujući na taj način protupravnu imovinsku korist.

Istragom je utvrđeno da je osumnjičeni tijekom godina nad žrtvom stvorio odnos zavisnosti i dužnički odnos, zbog čega je 21-godišnjak iz straha izvršavao njegove zahtjeve.

Posebno težak incident dogodio se u travnju ove godine kada je, prema navodima policije, 27-godišnjak fizički napao mladića, oduzeo mu mobitel i novac te mu zaprijetio vatrenim oružjem. Kada je odbio nastaviti s krađama, navodno mu je zaprijetio i da će nauditi članovima njegove obitelji.

Pod pritiskom prijetnji mladić je pristao otići u trgovački centar u Novom Zagrebu i ukrasti parfeme. No, po dolasku u trgovinu odlučio je potražiti pomoć te se obratio zaštitaru koji je odmah pozvao policiju.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Policija navodi kako se radi o muškarcu koji je i ranije bio poznat policijskim službenicima te je tijekom proteklih godina više puta kazneno prijavljivan.