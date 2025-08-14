Horor u Zagrebu: Tukao i prijetio smrću bliskoj osobi, u stanu našli arsenal oružja!

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu provelo je dokaznu radnju prvog ispitivanja hrvatskog državljana (53), te je donijelo rješenje o provođenju istrage protiv njega.

- Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik u vremenu od 2022. do 9. kolovoza 2025., u Zagrebu, bio fizički i psihički nasilan prema bliskoj osobi, izrekao joj prijetnje smrću i nanio teške tjelesne povrede, kao i da je na adresi stanovanja neovlašteno držao veće količine streljiva, eksplozivnih tvari i njihovih sastavnih dijelova - objavio je DORH.

Dodaju da je sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu okrivljeniku odredio istražni zatvor zbog postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.