Obavijesti

News

Komentari 2
DORH OBJAVIO DETALJE

Horor u Zagrebu: Tukao i prijetio smrću bliskoj osobi, u stanu našli arsenal oružja!

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Horor u Zagrebu: Tukao i prijetio smrću bliskoj osobi, u stanu našli arsenal oružja!
ZAGREB ILUSTRACIJA | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)

Policija pronašla streljivo, eksplozivne tvari i dijelove bombi. Sudac ga poslao u istražni zatvor

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu provelo je dokaznu radnju prvog ispitivanja hrvatskog državljana (53), te je donijelo rješenje o provođenju istrage protiv njega.

- Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik u vremenu od 2022. do 9. kolovoza 2025., u Zagrebu, bio fizički i psihički nasilan prema bliskoj osobi, izrekao joj prijetnje smrću i nanio teške tjelesne povrede, kao i da je na adresi stanovanja neovlašteno držao veće količine streljiva, eksplozivnih tvari i njihovih sastavnih dijelova - objavio je DORH.

HOROR NA PEŠČENICI Tukao ženu pred djetetom, doma držao jugoslavensku protupješačku minu i bombe
Tukao ženu pred djetetom, doma držao jugoslavensku protupješačku minu i bombe

Dodaju da je sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu okrivljeniku odredio istražni zatvor zbog postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
NEVJEROJATNE SCENE Srndać mu razbio šajbu i uletio u auto: 'Sav sam izgreban, imam i ovratnik'
ŽIVOTINJA JE UGINULA

NEVJEROJATNE SCENE Srndać mu razbio šajbu i uletio u auto: 'Sav sam izgreban, imam i ovratnik'

U mjestu Končanica kod Daruvara vozač je naletio na srndaća. Cijeli je ušao u automobil. Životinja je završila na stražnjem sjedištu automobila. Počeo je skakati po autu, ali su ga svladali, kaže vozač
Odvjetnica Danke Derifaj o optužnici zbog Thompsona: 'Taj predmet je stajao četiri godine'
OGLASILA SE I NOVINARKA

Odvjetnica Danke Derifaj o optužnici zbog Thompsona: 'Taj predmet je stajao četiri godine'

DORH legalizira njegovu uzurpaciju tuđeg krova, a novinarima poručuje da o tome ne smiju pisati, poručuje Derifaj Mikulaš...
VIDEO Grmljavina i pljuskovi u Dalmaciji. Sutra se nastavlja pakleno vruće vrijeme...
VRUĆINE NE POPUŠTAJU

VIDEO Grmljavina i pljuskovi u Dalmaciji. Sutra se nastavlja pakleno vruće vrijeme...

Sutra na Jadranu mjestimice umjerena bura, podno Velebita u prvom dijelu dana i jaka, poslijepodne slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025