Horst Seehofer više neće biti šef CSU-a, ali ostaje ministar

Čelnik njemačke Kršćansko-socijalne unije (CSU), sestrinske stranke kancelarke Angele Merkel, Horst Seehofer potvrdio je u ponedjeljak povlačenje s dužnosti predsjednika stranke, ali je objavio da i dalje ostaje na dužnosti ministra unutarnjih poslova u njemačkoj koalicijskoj vladi.

„Ja ću svoju funkciju predsjednika CSU-a dati na raspolaganje, ali to neće imati utjecaja na moj položaj ministra unutarnjih poslova“, rekao je Seehofer u ponedjeljak demantirajući tako špekulacije medija o njegovom povlačenju s položaja ministra unutarnjih poslova.



„Ja sam ministar unutarnjih poslova i tu ću funkciju obnašati i dalje“, rekao je Seehofer. On je najavio da će odluka o tomu kada se povlači s mjesta šefa CSU-a biti donesena „tijekom tjedna“.



Nakon što je Angela Merkel najavila povlačenje s mjesta predsjednice Kršćansko-demokratske unije (CDU), s kojom CSU na saveznoj razni tvori demokršćansku Uniju CDU/CSU, povećao se i pritisak na Seehofera.



Njega se smatra jednim od glavnih uzroka loše percepcije rada savezne vlade i drastičnih gubitaka koje su doživjele stranke vladajuće demokršćansko-socijaldemokratske koalicije na posljednjim pokrajinskim izborima u Bavarskoj i Hessenu.



Zbog Seehoferovog neslaganja oko detalja izbjegličke politike s kancelarkom Angelom Merkel, opstanak Unije CDU/CSU je tijekom ljeta nekoliko puta bio dovođen u pitanje.



Njegovu strategiju okretanja CSU-a udesno, u svrhu vraćanja birača koji su prešli radikalno desnoj Alternativi za Njemačku (AfD), mnogi smatraju neuspješnom s obzirom na to da je CSU na posljednjim izborima u Bavarskoj, u kojoj je CSU izgubio apsolutnu većinu, mnoge birače izgubio a da su se njihovi glasovi prelili u smjeru stranke Zeleni.



Očekuje se da bi na mjestu predsjednika CSU-a Seehofera mogao zamijeniti sadašnji bavarski premijer Markus Soeder, koji je i premijersku dužnost u veljači preuzeo od Seehofera.