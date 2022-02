Studirao sam u Mariboru jer sam si tamo to jedino mogao priuštiti s obzirom na to da mi u Mariboru živi stric pa je to financijski bilo roditeljima lakše podnijeti, ispričao je svojedobno Horvat

Darko Horvat, ministar gospodarstva naslijedio je na toj poziciji 2018. godine Martinu Dalić, a ostao je Plenkovićev ministar i nakon izbora 2020. godine.



Ovaj dugogodišnji HDZ-ovac obnašao je i dužnost ministra poduzetništva u kratkotrajnoj vladi Tihomira Oreškovića, a mnogi su već prilikom njegova imenovanja upozoravali da je on kadar Tomislava Karamarka te da njegovo imenovanje znači slabljenje moći Andreja Plenkovića.