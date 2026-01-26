Horvat jedini došao na sud, na suđenju bivšim ministrima čitat će poruke iz mobitela Mandac

Čitanjem dokumentacije iz spisa na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje trojici bivših ministara Darku Horvatu, Tomislavu Tolušiću i Josipu Aladroviću, te bivšem potpredsjedniku Vlade Borisu Miloševiću u aferi "Po babi i stričevima". Uz njih optužen je i Damir Juzbašić, gradonačelnik Županje.

Horvat se jedini pojavio na raspravi, no optuženici ni nisu dužni dolaziti na svako ročište. Naime, sud ih je upozorio da će se rasprave održati i bez njih.

Na današnjem ročištu tako se čitala natječajna dokumenatcija vezana uz dva sporna zapošljavanja u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) dok mu je na čelu bio Josip Aladrović. Kako se navodi u optužnici Aladrović je na traženje Horvata, preko Ane Mandac, pogodovao Lidiji Sinković pri zapošljavanju. Horvat je za Sinković, inače kćer svog prijatelja, tražio od Aladrovića da joj nabavi pitanja koja će biti na testiranju. S jednom greškom na pismenom testiranju ona je primljena prvo na određeno na mjesto samostalnog upravnog referenta, a potom je na sljedećem natječaju, za koji je, smatra Uskok, također dobila pitanja, imala najviše bodova te je primljena i na neodređeno vrijeme.

Ana Mandac pitanja je od Aladrovića nabavila i za Petru Perišu, kandidatkinju za čije je zapošljavanje zainteresiran bio Juzbašić. Ona se javila na natječaj za vježbenika u HZMO-u, imala je maksimalan broj bodova na pismenom i usmenom testiranju te je također zaposlena.

Čitali su se i zapisnici o pretrazi obiteljske kuće Darka Horvata, potvrde o oduzimanju njegova iPhonea i iPada, zapisnici o pretrazi njegovih vozila...

Horvatova obrana imala je primjedbe jer smatraju da zapisnike treba vezati uz nalog suca istrage koji nije pročitan. Imali su primjedbe i na dokaze za koje kažu da su preneseni iz drugog spisa u koji obrana nije imala uvid.

- Konkretno imamo primjedbu na zakonitost i vjerodostojnost dokaza jer je zapisniku o pretrazi iPhonea i iPada potpisan po Darku Horvatu koji toj pretrazi nije nazočio - ustvrdila je njegova braniteljica Višnja Drenški Lasan.

Sljedeće ročište trebali bi nastaviti s čitanjem sms poruka koje su dio spisa.

Podsjetimo, bivšim ministrima sude se zbog optužbi za malverzacije s dodjelom 353.000 eura novčanih potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama, dok se Aladroviću na teret stavljaju dva slučaja namještanja zapošljavanja u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) kojemu je u inkriminirano vrijeme, dakle prije nego je postao ministar rada i mirovinskog sustava, bio na čelu.

Uskok ih tereti za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja i pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, trgovanja utjecajem te pomaganja u trgovanju utjecajem.

Uz četvoricu bivših ministara i gradonačelnika Županje Damira Juzbašića optužnicom su bili obuhvaćeni Horvatova pomoćnica Ana Mandac, bivši državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja Velimir Žunac, ravnateljica uprave za potpomognuta područja Katica Mišković.

Još 2022. godine su Mandac, Žunac i Mišković priznali su da su sudjelovali u namještanju dodjela državnih potpora teških oko 2,6 milijuna kuna. S USKOK-om su se nagodili na blage kazne: Mandac je dobila 11 mjeseci rada za opće dobro, Žunac 10 mjeseci zatvora, uvjetno tri godine te Katica Mišković devet mjeseci zatvora, uvjetno dvije godine.