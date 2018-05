Horvat: U slučaju Agrokor neće biti idealne 'win-win' situacije

Ministar gospodarstva Darko Horvat rekao je u ponedjeljak da očekuje da se nagodba vezana uz Agrokor postigne do 10. srpnja jer će samo nagodbom svi dionici najmanje izgubiti, a da idealne 'win-win' situacije u razrješenju slučaja Agrokor neće biti.

"Nisam prorok, ali ono što je nekako logično za očekivati je da se do 10. srpnja ta nagodba dogodi, jer ako se dogodi u njoj svi dionici gube najmanje", istaknuo je Horvat u emisiji Hrvatskog radija "Poslovni tjedan".

Na pitanje voditeljice emisije postoji li vjerojatnost da se nagodba potpiše bez dobavljača, jer je za nju dovoljno 66 posto onih koji drže dug, odnosno ako se dogovore ruske i druge banke te američki fondovi, kazao je da matematička vjerojatnost postoji, ali i da je ključ cijele priče ostati čista obraza prema dobavljačima.

"Ključ za funkcioniranje kompanije su dobavljači, vjerovnici i to onim dijelom kojim će im nagodba donijet udio onoga što su već investirali u Agrokor. Idealne 'win-win' situacije u razrješenju slučaja Agrokor neće biti, ali ako osiguramo dugoročnu funkcionalnost kompanije, gubici svih onih dionika namirit će se i vratiti u jednom dobrom tržnom aspektu funkcioniranja Agrokora kroz nekoliko sljedećih godina", naglasio je Horvat.

Komentirajući najavu Ine i Prvog plinarskog društva (PPD) koji bi Petrokemiju dokapitalizirali sa 150 milijuna kuna rekao je da bi odricanje od Petrokemije bio loš potez i za državu i za kutinski kraj, ali i za hrvatsku industriju.

Pohvalio je obvezujući interes i PPD-a i Ine kao dionika ili budućih vlasnika same Petrokemije, ali je spomenuo i mirovinske fondove.Kazao je da u ovom trenutku država još uvijek nema njihovu 100-postotnu suglasnost, ali da su razgovori pri kraju.

"Kada u nekoliko sljedećih tjedana taj proces restrukturiranja završimo, imat ćemo unutar vlasničke strukture Petrokemije jedan drugačiji interes da Petrokemija funkcionira dobro. Petrokemija u ovom trenutku ima vrlo kvalitetni proizvod od kojeg gotovo 80 posto završava u izvoz", kazao je Horvat.

Istaknuo je, međutim, da na europskom tržištu nikad nije bila manja cijena mineralnih gnojiva, a nikad veća cijena prirodnog plina, što izaziva probleme u poslovanju Petrokemije.

"To znači da i uz ovakvo restrukturiranje, kada ono do 15. kolovoza dobije svoje konačne obrise, nećemo biti 100 posto sigurni da smo Petrokemiju stavili u poziciju gdje bi mi kao Vlada to željeli", kaže Horvat.

Istaknuo je da će Petrokemija u budućnosti morati proizvoditi na drugačiji način, bez državnih subvencija, odnosno da će morati preživljavati temeljem tržišne utakmice.

Vezano uz probleme brodogradilišta, Horvat je kazao da želi da se državno kreditno jamstvo Uljaniku i 3. maju dogodi što prije, kao i finalizacija dva broda koja su sada u navozu.

"Svim brodogradilištima želimo isto tržišno razmišljanje ili pristup, već u trenutku kada se ugovora brod. Brodogradilišta u Hrvatskoj imaju veliki prostor unutar kojeg, s jedne strane, mogu anulirati i smanjiti svoje troškove, a s druge strane u svom restrukturiranju mogu početi proizvoditi drugačiju vrstu brodova. Brodove koji će puno lakše nalaziti tržište, u kojima će biti puno više hrvatske komponente, a brodovi će imati daleko veću dodanu vrijednost nego što imaju danas", zaključio je ministar gospodarstva.

Ishođenje kredita za ta dva brodogradilišta očekuje do polovice srpnja.