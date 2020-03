Horvatinčić do kraja mjeseca mora u zatvor: 'Ali bolestan je'

Tomislav Horvatinčić mora se do 30. ožujka javiti u zatvor na izdržavanje pravomoćne kazne od četiri godine i 10 mjeseci koju je dobio za usmrčivanje talijanskog bračnog para 2011. godine.

On je u ponedjeljak s liječničkom dokumentacijom došao kod suca koji će tu dokumentaciju proslijediti zatvorskoj bolnici. Kako je rekao njegov odvjetnik Velimir Došen, u roku tri dana će se žaliti na ovu odluku. No, ukoliko zatvorska bolnica procijeni da mu se zdravstvena skrb može pružiti i u zatvoru, unatoč žalbi morat će na izvršenje kazne.

Naime, obrana tvrdi da je Horvatinčić od 2013. bio tri puta operiran zbog karcinoma, a da mu se stanje u zadnjih nekoliko dana drastično pogoršalo. On je i sam rekao da je do sada obitelji poginulih Talijana isplaćenog 400.000 eura, od kojih je pola isplatilo osiguravajuće društvo, a pola on sam. I to, kako tvrdi, ne zato što je morao, nego zato što je sudjelovao u nesreći.