Obavijesti

News

Komentari 33
MAKNULI GA S CESTE PLUS+

Horvatinčić ide u kućni pritvor na mjesec dana, dan i noć nosit će nanogvicu! Evo što ga čeka

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 2 min
Horvatinčić ide u kućni pritvor na mjesec dana, dan i noć nosit će nanogvicu! Evo što ga čeka
Foto: Josip Mikačić/Pixsell/THOMAS IMO
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ako se nanogvicu pokuša silom skinuti, ili se izađe iz kuće bez dozvole, odmah se službi za praćenje pali alarm, i pritvorenik upućuje u zatvor

Nakon Remetinca, u kojem se nalazi od vikenda, Tomislav Horvatinčić će biti otpraćen u jednomjesečni kućni pritvor, u kojem će nositi nanogvicu za praćenje kretanja. Kad će to biti, ovisi o tome kad će službe sve za kućni pritvor pripremiti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 33
TRAMVAJI VOZE 'Žalit ćemo se na presudu! Privremeno smo odlučili zaustaviti štrajk...'
IZ MINUTE U MINUTU

TRAMVAJI VOZE 'Žalit ćemo se na presudu! Privremeno smo odlučili zaustaviti štrajk...'

Županijski sud u Zagrebu u srijedu je proglasio štrajk u ZET-u nezakonitim, nakon što je ranije isto odlučio i u slučaju Zagrebačkog holdinga. Riječ je o prvostupanjskim, nepravomoćnim presudama na koje sindikati mogu uložiti žalbu Vrhovnom sudu u roku od 15 dana.
U ZET-u vozači imaju 2000, u Čistoći 1850 €: 'Medicinska sestra sam s plaćom od 1400 €'
LIJEČNICI I SESTRE ZA 24SATA

U ZET-u vozači imaju 2000, u Čistoći 1850 €: 'Medicinska sestra sam s plaćom od 1400 €'

U u prvi plan ponovno dolazi pitanje koliko se u Hrvatskoj vrednuju različita zanimanja, liječnici i sestre za 24sata otkrivaju svoje plaće.
Štrajk u Holdingu je nezakonit!
STIGLA PRESUDA

Štrajk u Holdingu je nezakonit!

Rok na žalbu protiv presude 15 dana, a protiv privremene mjere osam dana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026