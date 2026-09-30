Ako se nanogvicu pokuša silom skinuti, ili se izađe iz kuće bez dozvole, odmah se službi za praćenje pali alarm, i pritvorenik upućuje u zatvor
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Horvatinčić ide u kućni pritvor na mjesec dana, dan i noć nosit će nanogvicu! Evo što ga čeka
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Nakon Remetinca, u kojem se nalazi od vikenda, Tomislav Horvatinčić će biti otpraćen u jednomjesečni kućni pritvor, u kojem će nositi nanogvicu za praćenje kretanja. Kad će to biti, ovisi o tome kad će službe sve za kućni pritvor pripremiti.
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