Tomislav Horvatinčić, osuđen zbog pomorske nesreće u kojoj je poginuo talijanski bračni par, u srijedu je upozorio na "koordiniranu medijsku akciju" koja je uslijedila nakon što je ponovno zatražio odgodu odlaska u zatvor, istaknuvši kako se provodi pritisak na sudstvo.

Poduzetnik Horvatinčić, pravomoćno osuđen na četiri godine i deset mjeseci zatvora, u priopćenju ističe kako se "organizirane i koordinirane medijske akcije u pravilu i kao po špranci odvijaju u ključnim trenucima sudskog procesa" za njegovu pomorsku nesreću.

- Već skoro deset godina, tko prati, a ja pratim i imam press clipping kao dokaz, provodi se takav neviđen pritisak na sudstvo i javnost se dezinformira, izjave se izvlače iz konteksta i dokazi se ne prikazuju na istinit način - navodi Horvatinčić.

Mediji od mene napravili najvećeg kriminalca i ubojicu u državi

Medije proziva i da iznose suprotne činjenice pa, primjerice, ako on iskaže sućut, mediji kažu - "nije iskazao žaljenje".

- Napravili ste od mene najvećeg kriminalca i ubojicu u ovoj državi - poručuje medijima i ponovno ih optužuje da vrše pritisak na sudstvo koje bi trebalo biti neovisno i nepristrano, te dezinformiraju i huškaju javnost.

- Hrane te ljude neistinama i lažima i čine to svakodnevno, a narod to guta i vjeruje. Na tisuće i tisuće stranica, naslova i podnaslova neistina i iskrivljenih činjenica servira se javnosti. Činjenica je da se meni dogodila strašna prometna nesreća i da ja s tim posljedicama živim svaki dan i žalit ću do kraja života - naglašava Horvatinčić.

Ističe i kako svih ovih godina nije bježao niti se skrivao, a na sudske termine osobno se odazivao. Iako poštuje institucije, navodi kako sumnja u pravednost suđenja i sudske odluke te pita tko bi se usudio presuditi da je zaista riječ o nesreći, nehaju.

Smatra kako mu se sudi za ubojstvo s namjerom, jer je za nehaj u njegovu slučaju propisana dosta blaža ili uvjetna kazna, a mišljenja je i da je narod "željan krvi".

U Hrvatskoj kontroverzno sve stvoriti poštenim radom

Tvrdi i kako je "kontroverzan" poduzetnik samo zato što je sve stvorio poštenim radom, što je "kontroverzno u našoj državi".

Horvatinčić zaključuje kako ima 73 godine i teško je narušenog zdravstvenog stanja, a da mediji to "banaliziraju i prikazuju kao pravne eskapade", da su ga "dehumanizirali" te ga se šalje u zatvorski sustav koji nije adekvatan za njegovo zdravstveno stanje, mimo struke i preporuka liječnika.

Sudac izvršenja zagrebačkog Županijskog suda donijet će idućeg tjedna odluku o Horvatinčićevoj molbi za novu šestomjesečnu odgodu odlaska u zatvor, nakon što liječnik zatvorske bolnice odluči može li se liječiti u okvirima zatvorskog sustava.

Horvatinčić je u utorak je zatražio odgodu odlaska u zatvor do 31. prosinca, prilažući liječničku dokumentaciju iz Poliklinike Peharec u kojoj, kako tvrdi, ima najavljenu terapiju u srpnju.