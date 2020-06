Horvatinčićeva 'kvaka 22' za slobodu: Prebolestan za zatvor, dovoljno zdrav da hoda po špici

Horvatinčić se na izvršavanje kazne trebao javiti 30. ožujka, no on je 12. ožujka podnio molbu da mu se odgodi odlazak u zatvor zbog zdravstvenih razloga

<p>Lijep i sunčan dan samoborski poduzetnik <strong>Tomislav Horvatinčić</strong> odlučio je iskoristiti za popodnevnu kavicu na zagrebačkom Cvjetnom trgu sa svojom djevojkom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI: </strong></p><p>Popili su piće, poljubili se, a zatim je svatko krenuo na svoju stranu. Horvatinčića je tad presrela<a href="https://dnevnik.hr/vijesti/parlamentarni-izbori-2020/umjesto-da-je-u-zatvoru-tomislav-horvatincic-ispija-kavicu-na-cvjetnom-dobro-sam-zasto-bolestan-sam-lijecim-se---610474.html" target="_blank"> reporterka Nove TV </a>i podsjetila ga na neugodnu činjenicu da je pravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu te da je već trebao biti u Remetincu. Podsjetimo, Županijski sud u Zadru je u prosincu prošle godine potvrdio kaznu od četiri godine i 10 mjeseci zatvora Horvatinčiću zbog izazivanja tragične pomorske nesreće iz kolovoza 2011. u kojoj je poginuo talijanski bračni par Salpietro.</p><p>Na izvršavanje kazne trebao se javiti 30. ožujka, no on je 12. ožujka podnio molbu da mu se odgodi odlazak u zatvor zbog zdravstvenih razloga.</p><p>Sudac izvršenja zatražio je od Bolnice za osobe lišene slobode mišljenje bi li se njegovo liječenje moglo provesti u zatvorskim uvjetima. Iz Svetošimunske su mu odgovorili da nemaju uvjeta za njegovo liječenje, no sudac o molbi nije odlučio jer su sudovi sredinom ožujka zbog opasnosti od zaraze koronavirusom prestali slati osuđenike na izdržavanje kazne.</p><p>Horvatinčićev branitelj <strong>Velimir Došen</strong> potvrdio nam je da do danas nisu dobili odgovor na molbu za odgodom te da poduzetnik ostaje na slobodi do donošenja rješenja. Kako Horvatinčić (72), i zbog dobi i zbog opake bolesti od koje boluje, spada u rizičnu skupinu u slučaju zaraze Covidom 19, reporterku je zanimalo boji li se korone.</p><p>- Ne, poštujem upute Stožera i pridržavam se, ne družim se s ljudima, u izolaciji sam u Samoboru na svom imanju i to je to - rekao je Horvatinčić. Dodao je da čeka još jednu operaciju.</p><p>S obzirom da se, prema mišljenju liječnika, ne može liječiti u zatvorskoj bolnici pitanje je hoće li i kad u zatvor.</p>