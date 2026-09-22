Horvatinčićeve jezovite nesreće: Naletio je na majku i kćer, žena umire u Hitnoj, a on samo ode...

Kad je Tomislav Horvatinčić skrivio pomorsku nesreću u kojoj je živote izgubio talijanski bračni par, novinari 24sata rekonstruirali niz udesa u kojima su ljudi gubili živote a Horvatinčić je bio za volanom automobila i skrivio te tragedije. Ni sekunde za te strahote na cesti on nije bio odležao u zatvoru, a ovih je dana ponovno snimljen za upravljačem automobila, premda mu je utvrđena trajna nesposobnost za vožnju!

A povijest Horvatinčićeve bahatosti za volanom seže 40-ak godina unazad, kada je početkom veljače 1980. godine kraj Zagreba na Zagorskoj cesti suludom vožnjom svojim Volkswagenom na pješačkom prijelazu do smrti zgazio Mandu Vučković (75) iz Zaprešića i teško ozlijedio njezinu kćer Slavu Nosek koja je samo pukim slučajem ostala živa.

Dok je nesretna žena umirala u kolima Hitne, Horvatinčić je bježao što dalje od mjesta nesreće. Teško ozlijeđenima pješakinjama nije niti pokušao pomoći. Samo ih je ovlaš pogledao onako bespomoćne i raskrvavljene te se dao se u bijeg. Nije pozvao Hitnu. Nije pozvao policiju. Skrivao se do sljedeće večeri kada se sam prijavio sucu priznavši kako je pobjegao s mjesta nesreće jer se, koje li bizarnosti, bojao krvi za što je pribavio i nekakvu potvrdu psihijatra.

Tek po privatnoj tužbi nesretne obitelji, nakon što je državno odvjetništvo odustalo od progona ne smatrajući da je imalo kriv Horvatinčić je četiri godine poslije osuđen samo na šest mjeseci zatvora i to uvjetno na dvije godine.

Naši su novinari prije 15 godina bili u domu nesretne obitelji.

- Uđite slobodno, znam zašto se došli, nimalo začuđen otvorio nam je tada vrata Ivan Nosek (85) iz Zaprešića. Tomo Horvatinčić autom je u veljači 1980. pregazio njegovu suprugu Slavu (87) i punicu Mandu Vučković. Slava je preživjela.

- Bile su kod moje sestre u Zagrebu. Istina je da Zagorsku nisu prelazile na pješačkom prijelazu, ali Horvatinčić je dojurio bez upaljenih svjetala. Punica je poginula, a moja Slava imala je jak potres mozga. Deset dana je ležala u bolnici - rekao nam je Nosek. Horvatinčić je pobjegao s mjesta nesreće.

Sa Slavom tada nismo mogli pričati. Dvije godine ranije žena je imala moždani udar i nepokretna je ležala u Marijinu domu. Suprug je bio rekao da se Slava od nesreće nikad nije psihički oporavila. Da joj je majka mrtva, doznala je tek nakon izlaska iz bolnice. Bila je očajna kad je doznala da Horvatinčić neće na sud. Kako tužitelj nije odradio svoj posao, pokrenuli su sudsku parnicu. Da obitelj Mande Vučković nije pokrenula privatnu tužbu, Horvatinčić nikad ne bi bio osuđen. Ondašnje Općinsko javno tužilaštvo obustavilo je postupak protiv njega, optužnicu nisu ni podignuli! Na sudu je svoj bijeg s mjesta nesreće pravdao time što se boji krvi, za što je priložio i psihijatrijsku potvrdu.

Večernji list piše da su ga prema toj tužbi osudili na uvjetnu kaznu, pa u zatvor nije morao.

- Nas je zastupao odvjetnik, ali smo poslije čuli da je odlazio kod Horvatinčića na janjetinu pa ga je ovaj vjerojatno potplatio. I odšteta je bila nikakva. Slava je s još troje braće podijelila tadašnjih 16.500 dinara. Ali moju Slavu više je boljelo što joj se Horvatinčić nikad poslije nije javio. A ubio joj je majku na cesti - govorio nam je tada Ivan Nosek.

- Znao sam da je takav, rabijatan i nepravedan, komentirao je prije 15 godina Ivan Nosek.

Devet godina poslije ove nesreće, u veljači 1989. “pala” je druga Horvatinčićeva žrtva. Na zagrebačkoj Aleji Bologne prebrzom vožnjom izazvao je prometnu nesreću u kojoj je poginula Nada Petrović iz Zagreba. Jedini podatak do kojeg smo uspjeli doći je da je Horvatinčić zbog prebrze vožnje kažnjen s četiri tisuće tadašnjih dinara.

Bahato je Horvatinčić reagirao i nakon nesreće 5. siječnja 2009. U Bregani je zbog prebrze vožnje u zimskim uvjetima prešao u suprotni smjer i izravno se sudario s Opel Astrom. Horvatinčić je vozio Range Rover. U Astri je bila četveročlana obitelj, Vladimir I. (49), Indira Ž. (37) i njihova djeca, sin (9) i kći (11).

- Horvatinčić je hodao kao šerif i telefonirao. Čula sam ga kako je muškarcu iz Opela rekao: ‘Ništa se Vi ne brinite, kupit ću Vam novi auto’ - prepričala nam je svjedokinja. Nasreću, svi su bili lakše ozlijeđeni. Nije poznato kakvu je prijavu Horvatinčić dobio.

- Nisam vozio prebrzo. Naslonio sam se na auto. Ozlijeđenu djecu posjetio sam u bolnici. Moralo se to i meni dogoditi u čak 40 godina vožnje - komentirao je tad Tomo Horvatinčić.

Nije govorio istinu. To mu nije bila prva nesreća. Naprotiv, na duši je već imao dvije mrtve žene. Protiv Horvatinčića su podnijeli kaznenu prijavu. I ovaj put kažnjen je tek minimalno, samo s prekršajnim nalogom.

Zagrepčani su, ogorčeni Horvatinčićevim sijanjem smrti u prometu, 2011. na Cvjetnom trgu preko puta tadašnjeg njegova poslovnog carstva izvjesili crnu tablu s imenima četvero njegovih žrtava: Manda Vučković, Nada Petrović, Francesco Salpietro i Marinelda Patella.

U svim dosadašnjim nesrećama, onim s najtežim posljedicama, Horvatinčić se uz pomoć vještih odvjetnika i drugih utjecajnih ljudi izvlačio na nehaj. S mjesta nekih nesreća Horvatinčić bi jednostavno sjeo za upravljač automobila, stisnuo gas i nestao pod okriljem mraka. Kada bi ga policija kasnije i pronašla, alkohol i ako ga je bilo u njegovoj krvi u trenutku nesreće, više se nije mogao detektirati.

Za policiju i sud je o okolnostima nesreće te bizarnim razlozima bijega i nepružanja pomoći unesrećenima uvijek imao već spremnu i montiranu priču.

Iako je Horvatinčić prema MUP-ovim pedantnim evidencijama u razdoblju od kolovoza 1999. do veljače 2011. godine počinio 31 prekršaj u prometu i to pretežno prebrze vožnje, bez vozačke dozvole nikada nije ostao.

Očito ga je štitio netko moćan. Nije ostajao niti bez plovidbene dozvole iako je 12. srpnja 2008. godine u dubrovačkom akvatoriju zatečen da bezobzirno i bahato glisira uz obalu ugrožavajući kupače i druge sudionike plovidbe. Lučkoj kapetaniji u Dubrovniku tada je platio samo tisuću kuna kazne. Da je Horvatinčić zbog divljanja na moru još tada ostao bez plovidbene dozvole, Talijani Franceso Salpietri i Marinelda Patella danas bi zasigurno još bili živi.

Šibenska državna odvjetnica Irena Senečić Horvatinčića je u optužnici za smrt Talijana opisala kao osobu sklonu brzoj i riskantnoj vožnji koja se ne obazire na sigurnost drugih sudionika u prometu unatoč ranijim događanjima, već nastavlja s bezobzirnim ponašanjem u prometu bilo na kopnu ili moru.

Upravo takvo mišljenje odvjetništva rezultiralo je da je nakon puštanja iz pritvora sud u Šibeniku Horvatinčiću naložilo mjeru opreza oduzimanjem vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilima svih kategorija te dozvole za upravljanje plovilima.