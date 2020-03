Horvatinčiću se još ne ide u zatvor, sud je tražio odgodu...

Poduzetnik Tomislav Horvatinčić u četvrtak je od suda zatražio da mu se odgodi odlazak u zatvor zbog narušenog zdravlja, potvrdio nam je njegov odvjetnik Velimir Došen.

Podsjetimo, Horvatinčić je pravomoćno osuđen na četiri godine i deset mjeseci zatvora zbog pomorske nesreće u ljeto 2011. godine u kojoj je poginulo dvoje talijanskih državljana. U zatvor se trebao javiti do 30. ožujka.

On se u ponedjeljak javio sucu izvršenja na zagrebačkom Županijskom sudu kako bi opravdao ranije nedolaske na ročište. Između ostalog, naveo je da je 30. siječnja po treći put operiran u Njemačkoj zbog karcinoma i da bi u travnju trebao na operaciju u Beč.

Dan kasnije, u utorak, Horvatinčiću se zdravstveno stanje pogoršalo, zbog čega se javio na Hitni prijam klinike u Svetoj Nedjelji.

Na Županijskom sudu potvrdili su da su zaprimili njegovu molbu i pojasnili kakva je procedura.

- Sudac izvršenja tražit će od Bolnice za osobe lišene slobode (BOLS) mišljenje može li se liječiti u okviru zatvorskog sustava ili ne, a potom donijeti rješenje na koje stranka ima pravo žalbe - pojasnio je glasnogovornik Krešimir Devčić.

Moguće je da će sve biti riješeno do 30. ožujka, no ako ne bude, Horvatinčić se ne mora javiti u Remetinec dok god se o tome ne donese pravomoćna odluka. Nije Horvatinčić jedini koji traži odgodu odlaska u zatvor zbog zdravstvenih razloga. Poduzetnik Josip Klemm je to učinio 24. veljače.

Klemm mora odslužiti godinu dana zatvora zbog zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, a u Remetinec se trebao javiti 1. ožujka. Svoju je molbu, doznajemo, dopunio 28. veljače. Sudac je navodno već zaprimio mišljenje BOLS-a pa se očekuje da bi ubrzo trebao donijeti odluku. Ako ga odbiju, može se žaliti. Klemm se žali da ima komplikacije nakon prometne nesreće.

Tema: Hrvatska