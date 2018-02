Hotelijeri u potrazi za sezoncima, Valamar nudi najbolje uvjete

Sezonski posao traži se upravo sada. Već u travnju je prekasno. Turizam je sigurno najpoželjniji sektor za sezonce, a Valamar Riviera kao najveća turistička kompanija ove će godine premašiti brojku od ukupno 6600 zaposlenih, koji će raditi u 30 hotela i 15 kampova u Poreču, Rapcu, na Krku i Rabu te u Dubrovniku. Valamar nudi najbolje uvjete za sezonski posao u turizmu, a jedan od najvažnijih kriterija sigurno je plaća, koja je 20 posto viša od prosjeka turističkog sektora. Sezonci u Valamaru imaju pokrivene hranu i smještaj u modernoj Kući Valamar. Biti Valamarov sezonac, znači dobiti priliku za ostvarivanje karijere u turizmu u najvećoj turističkoj kompaniji. Hrvoje Prkačin i Ivana Škoflić počeli su kao sezonci upravo u toj turističkoj kompaniji. Svaki na svojoj strani Hrvatske imaju različit privatni i poslovni put. U nekom trenutku odlučili su iskoristiti priliku za sezonski posao upravo u Valamaru. Evo njihovih iskustava.

Hrvoje Prkačin, 24-godišnji sezonac iz Dubrovnika

"Prije tri godine počeo sam kao pomoćni konobar i napredovao do voditelja sale"

Hrvoje Prkačin radi kao voditelj sale u dubrovačkom hotelu President. U Valamar je kao sezonac, na radno mjesto pomoćnog konobara, stigao 2014. godine. U istom restoranu jednog od najposjećenijih dubrovačkih hotela, u koji je stigao bez imalo iskustva, u tri je godine napredovao do voditeljske pozicije.

"Iskoristio sam šansu koja mi se pružila. Turizam je sigurno najbolji sektor za prvi posao mladima jer vrlo lako mogu dobiti sezonski posao. Najvažnije je dobiti prvu priliku, nakon toga sve ovisi o tebi. Ja sam imao sreću da sam došao u Valamar, koji se trudi zadržati kadrove koji pokažu interes. Trenutno sam na Valamarovoj Akademiji, kroz koju poslodavac prepoznaje potencijal zaposlenih i pruža im priliku za razvoj i napredak" - objašnjava Hrvoje Prkačin, koji je po struci turističko-hotelijerski tehničar.

Nakon srednje škole Hrvoje je upisao Ekonomski fakultet, ali je uz studij krenuo i u potragu za poslom. "Htio sam raditi" - prisjeća se mladi Dubrovčanin.

Budući da je odrastao u Dubrovniku, u kojem se sve vrti oko turizma, nekako je bilo logično da iskoristi tu priliku. Prije tri godine prijavio se za sezonski posao u Valamaru.

"Posao, atmosfera, plaća, ekipa, moji kolege i nadređeni, sve me oduševilo. Odlučio sam ostati tu, dati sve od sebe i pokušati napredovati. Tako sam od pomoćnog konobara vrlo brzo stigao do voditeljske pozicije u restoranu hotela President" - objašnjava Hrvoje, koji je u Valamaru krenuo korak po korak.

Hrvoje Prkačin ne krije da se u sezoni radi puno jer, osim što je hotel pun gostiju, u njemu organiziraju i gala večere, svadbena slavlja, domjenke…

"Od lipnja do listopada tempo je malo žešći, ali ima vremena i za odmor i izlaske. Međutim, kad svi drugi rade, sezonci se odmaraju, i to otprilike tri ili četiri mjeseca. To je vrijeme u kojem se posvetim nećacima, obitelji, prijateljima. Zimi se povlačim u kuću i u svoj svijet, a ljeti radim punom parom" - poručuje s godišnjeg odmora.



Ivana Škoflić, 28-godišnja sezonka iz Pazina

"Moj put u Valamaru počeo je prije pet godina, sada sam glavni konobar, učim jezike i nisam se morala odseliti"

"Volim raditi u Valamaru jer ovdje imamo priliku napredovati, razvijati se, dodatno se educirati. Osobno nisam propustila nijednu priliku za edukaciju ili trening. Učila sam talijanski, njemački i engleski jezik. Posao je zanimljiv, dinamičan i pun izazova. Puno dajem, ali puno i dobivam. Kompanija te izgradi i kao osobu" - objašnjava nam Ivana.

Simpatična Pazinjanka ima 28 godina, a po zanimanju je upravno-pravni referent.

Prethodno je radila u struci, najprije na Općinskom sudu u Pazinu, do isteka ugovora, a onda kao voditeljica jednog odvjetničkog ureda, pa joj je istekao i taj ugovor. Bio je to trenutak kada sama sebi rekla: "Idem pokušati odraditi jednu sezonu u turizmu". I oduševila se.

Kad radi, poslije posla se najčešće vraća kući u Pazin. Ipak, Rabac je postao njezin drugi dom.

"Stekla sam nova prijateljstva, puno naučila i poslovno se razvila. Ljudi su ovdje divni. Posebno mi se sviđa ta mogućnost edukacije, razvoja karijere i mogućnost napredovanja. U Valamaru je samo nebo granica" - ističe Ivana i tvrdi da Valamar nudi najbolje uvjete u Hrvatskoj za sezonski rad u turizmu.

"Osim toga, radim na moru, pa si svakodnevno mogu priuštiti prekrasne plaže u slobodno vrijeme između smjena na poslu" - zaključuje Ivana.

