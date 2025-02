Hrabra Barbara spasila je život prijatelju koji je imao napadaj. Imala je samo 11 godina

Prije osam i pol godina, Barbara Novosel šetala je svog psa Kaju i primijetila da njen prijatelj Marko leži na cesti. Pokušala ga je dozvati, ali bezuspješno, Marko se tresao i grčio na podu. Iako je tada imala samo 11 godina, Barbara je uspjela ostati dovoljno pribrana kako bi pomogla pomoći svom prijatelju. Posjetili smo je povodom 20. rođendana nagrade Ponos Hrvatske.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

Kada je ugledala Marka na cesti, Barbara se sjetila svega što su je učili u izviđačima kako bi mogli pružiti prvu pomoć. Prvo je stavila Marka u bočni položaj, a onda je pozvala hitnu i njegove roditelje. Nakon toga je zaustavila auto koji je prolazio, pa zajedno s vozačem premjestila Marka u hlad jer je bilo jako vruće. Hitna pomoć je ubrzo stigla i odvela Marka u bolnicu gdje su ustanovili da je doživio epileptični napadaj.

- Nakon toga sam otišla kući i ispričala se mami što sam došla iz šetnje kasnije od dogovorenog. Tek nakon isprike sam joj objasnila što se dogodilo i zašto kasnim. Ona je bila užasno ponosna i sve to odmah objavila na Facebooku - ispričala nam je Barbara.

Nakon objave na Facebooku, njezinoj su se majci počeli javljati različiti mediji, pa je ubrzo cijela Hrvatska bila upoznata s herojskim činom male Barbare.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

- Medijska pažnja koju sam dobila nakon ovog događaja mi je bila jako zanimljiva jer mi je sve to bilo jako čudno i novo. U školi su također svi brzo saznali za to i bili su sretni, ali i ponosni na mene. Stalno su me ljudi zvali na telefon da mi čestitaju, pa sam sto puta dnevno pričala istu priču - kroz smijeh nam je ispričala Barbara.

Njezin herojski čin prepoznali su mnogi zbog čega je odlikovana s nekoliko nagrada i medalja. Prvo je dobila nagradu Grada Velike Gorice 'Turopoljsko srce' te zahvalu za hrabrost i prisebnost u pružanju pomoći unesrećenoj osobi. Ubrzo su uslijedila priznanja turopoljskih izviđača, kao i saveza izviđača Hrvatske.

- Bila sam jako ponosna kada sam dobila te nagrade, a one su me, jednim dijelom, potaknule da nastavim pomagati ljudima - rekla je Barbara.

Velika Gorica: Barbara Novosel | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Danas je Barbara studentica druge godine socijalnog rada kojeg je upisala potaknuta cijelom ovom pričom. Još kao djevojčica znala je da želi pomagati ljudima i kada odraste, pa se nastavila školovati u tom smjeru. Nakon fakulteta planira upisati specijalizaciju kako bi mogla postati terapeut i pomagati mladim ljudima s njihovim problemima.

Iako je cijela Hrvatska prepoznala veličinu ovog čina, Barbara kaže da to nije doživjelo kao neku pretjerano bitnu stvar.

Velika Gorica: Barbara Novosel | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Ni danas ne smatram da sam napravila neko veliko djelo, vjerujem da bi svatko postupio isto da se našao na mom mjestu - zaključila je Barbara.

