Hrabra policajka Tea iz Novalje spasila je čovjeka od utapanja, dobitnica je vrijedne nagrade

Policijska službenica Tea Švob spasila je život 38-godišnjem muškarcu koji se u travnju prošle godine umalo utopio u moru na području Crikvenice. Ova 30-godišnja Novljanka dobitnica je i godišnje nagrade Grada za spašavanje ljudskog života.

Certificirani je spasilac na vodi kojoj je ovo prvi slučaj spašavanja na ovom radnom mjestu otkad se prije tri godine zaposlila u policiji. Jedna je od rijetkih žena u policiji koja obavlja poslove radnog mjesta „policijski službenik - prometni motociklist“.

Navedene poslove obavlja od kolovoza 2023. godine, nakon što je stekla uvjete za upravljanje motociklom. Tako je tijekom turističke sezone obavljala poslove upravljanja prometom, ali i druge policijske poslove i intervencije.

Foto: Tunera.info

Ističe se odmjerenošću, profesionalnošću i visoko je motivirana za obavljanje policijskih poslova, a prije svega nastoji biti na usluzi građanima i brojnim turistima na crikveničko-vinodolskoj rivijeri, navode iz PU primorsko-goranske.

Podsjetimo, zajedno sa Vladom Radovićem (45), savjesnim ribarom iz Selca te Vedranom Vukovićem (31), Tea je spasila život 38-godišnjaku porijeklom iz BiH sa nizozemskim državljanstvom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... crikvenica | Video: KanalRi

Bilo je već iza ponoći. Ribario sam sa crikveničke rive kada sam začuo neko neartikulirano glasanje na ušću Dubračine, nedaleko benzinske pumpe. Isprva sam mislio da je riječ o nekim klincima koji se tu nekad znaju družiti, no zagledavši se malo bolje u moru sam uočio čovjeka koji nerazgovijetno povikuje - ispričao je strastveni ribolovac i član ribolovnog društva "Arbun", poznat i po izradi jedinstvenih varalica za ribolov od drva.

'Iz moje barke smo tražili čovjeka'

Odmah sam uzeo mobitel da zovem pomoć, no ostalo mi je samo 6 posto baterije. Nisam htio riskirati te sam sjeo u auto i odvezao se do Doma zdravlja, no tamo nisam našao nikoga. Tada sam nazvao policiju i taman kad mi se žena javila mobitel se isključio - prepričava. Nastavio je do policijske stanice gdje su mu, prepričava, policajci rekli da će doći na navedeno mjesto.

- Tako je i bilo. Tea i Vedran su došli za par minuta i pokazali iznimnu profesionalnost, sabranost i hrabrost, svaka im čast. Čovjek je još uvijek neartikulirano zapomagao, a jaka struja vode iz obližnjeg potoka koji ide prema ušću mora, nosila ga je sve dalje. Vani je bilo tek 5,6 stupnjeva, a tad već prošlo dvadesetak minuta otkako sam ga prvi put uočio. Kako smo procijenili da je već dosta vremena prošlo, a nismo znali koliko bi još trebalo da dođe službeno plovilo iz Rijeke, svaka sekunda je bila bitna. Otrčali smo do moje barke i uputili se prema mjestu gdje smo zadnje vidjeli čovjeka - rekao je.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL (ilustracija)

No čovjeka nije bilo. Vozili su barkom lijevo, desno, u krug, no nije bilo uspjeha. Već se spustio mrak i ništa se nije vidjelo ni čulo.

- U jednom trenu smo ugasili motor i upalili reflektore, no ništa. Vrijeme je prolazilo i već smo pomislili na najgore, no nismo odustajali. Stalno smo si govorili probajmo još ovdje, još ondje. Nakon mnogobrojnih pokušaja da čovjeka lociramo, napokon smo ponovo čuli isti neartikulirani glas - ispričala je Tea.

Bio je dezorijentiran i u šoku

Krenuli su u smjeru Rijeke i napokon ugledali čovjeka koji je plutao na leđima.

- To mu je sigurno pomoglo da se toliko dugo održi na vodi po toj hladnoći. Tada je već bilo 1.20 sati, on je u hladnoj vodi bio već oko sat vremena. Kad nas je vidio, povikao je "Policija!". Rekli smo mu da smo došli pomoći i pitali može li surađivati. Malo je pričao na našem, a malo na stranom jeziku. Bio je dezorijentiran i u potpunom šoku - ispričala je.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL (ilustracija)

Složna ekipa uprla je svu snagu kako bi čovjeka s teškom, natopljenom odjećom digli u barku. Tu su ga pokrili kabanicom koju je ribar imao na barki. Na obali su već čekali vatrogasci, Hitna pomoć i kapetan lučke kapetanije. Čovjeka su presvukli, utoplili i prevezli u KBC Rijeka.