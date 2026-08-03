Hrabra Slavica s curama čuva Brač od požara: 'Ništa nam nije teško, spremne smo za akciju'

Snagu za ovo daju mi moja djeca, suprug, DVD i kolege. Važna mi je podrška s njihove strane, a otkad znam imam volje i želje za pomaganjem drugima. Uvijek sam tu kad treba priskočiti, pa makar se radilo i o veselju. Ne biram, vesela je dok razgovaramo Slavica Didulica (57) vatrogaskinja DVD Kinjačka, koja se trenutačno nalazi u Supetru na otoku Braču.

Ondje vodi žensku vatrogasnu postrojbu koju čine vatrogaskinje iz DVD-ova iz cijele Hrvatske. Od smjene prošlog tjedna će 14 dana, s kolegicama iz nekoliko županija, čuvat će i braniti otok Brač od opasnosti i požara. Upravo je Slavica odabrana kao voditeljica ove smjene dodatnih snaga te joj je ovo treća godina da ljeti ide u akciju na jadransku obalu.

- Sama sam se javila da idem jer je to uvijek prilika da naučim nešto novo i pomognem kolegama. Osim što sam voditeljica vozim i kombi. Na putu ovdje smo se mijenjale, a na mlade gledam kao na svoju djecu. Djevojke su super - govori nam Slavica i dodaje da su sve žene na otoku spremne za rad.

- Trenutačno se nalazimo u DVD-u Supetar, u vatrogasnom centru, gdje smo smještene. Tu su nam i sobe, smještaj je odličan i sve nam je na raspolaganju. Ma drže nas 'kao kap vode', sve su nam omogućili - kaže Slavica.

I dok nemaju intervencija, pojašnjava, nema praznog hoda.

- Ustajemo u 6 sati kako bi se pripremili za dan. Sastanci traju od 7 do 7.30 sati. Potom slijede pregledi vozila, a vrijeme do ručka provodimo na vježbama - priča Slavica.

Ako je mirno, dio popodneva im je osigurano za odmor, a potom nastavljaju s dnevnim akcijama, pripremama i vježbama.

- Možemo i u teretanu ako je mirno. Oko 22 sata idemo spavati, a drugi dan sve ispočetka - govori Slavica.

Prije dvije godine ulovila ju je intervencija u Nerežišću, provjeravali su dojavu o dimu. Pomaže oko prijevoza vode i bilo kakvih drugih zadaća.

Inače, Slavica je vatrogaskinja postala prije 12 godina, odnosno 2014. kad je osnovan njezin DVD Kinjačka u istoimenom selu u sklopu Općine Sunja. Ondje je operativni vatrogasac.

- Nas deset je opremljeno onom najosnovnijom opremom, odijelima, čizmama i kacigama za intervenciju. Prije godinu dana kao donaciju smo dobili navalno vatrogasno vozilo. Siromašno smo društvo, što se opreme tiče, pa se snalazimo. Svaka pomoć je uvijek dobrodošla - govori Slavica.

Članovi istog DVD-a su i njezina tri sina.

- Svi su krenuli u društvo još kao djeca. Kako sam ja bila aktivna, i oni su rasli i ostali u DVD-u. Najstariji sin je i dalje aktivan u društvu. Dvojica ovog trenutka rade u inozemstvu, ali se nisu odrekli vatrogastva ni DVD-a - govori Slavica.

Velika podrška joj je i suprug s kojim ove godine slavi velikih 40 godina braka.

- Dok ja pomažem na moru, on ima obaveza na poslu. Velika mi je podrška, razumije moju volju i želju za pomaganjem i vatrogastvom - hvali Slavica supruga.

Imali su šestero djece, no sad ih je pet. Imaju i osmero unučadi.

Vatrogasnu karijeru Slavici je obilježio i veliki petrinjski potres 2020.

- To je bila dosta emotivno i strašno se toga uvijek sjetiti. Radili smo u selu, a kasnije sve što je trebalo u sklopu Vatrogasne zajednice općine. Dijelili smo i humanitarnu pomoć - ispričala je Slavica.

Najteža intervencija u karijeri bila joj je spašavanje života žene u mjestu Vestrma kraj Kinjačke.

- Jedna je kuća gorjela i odjurili smo na intervenciju. Izvukli smo ženu i spasili joj život - priča Slavica.

Zbog takvih situacija, kako bi bila spremna, često vježba.

- Aktivno trčim i hodam, borim se da budem u kondiciji što je dobro za zdravlje i pokretljivost - govori Slavica i zove sve da se priključe vatrogascima.