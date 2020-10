'Hrabrost je žrtvovati komociju, a ne protiviti se mjerama'

Daleko smo od sloma bolničkog sustava. Bolnički liječnici, kao i primarci, rade sjajan posao, ali svi moramo dati malo više energije, snage, da zaustavimo širenje ove epidemije, rekao je Beroš

<p>Svaki život našeg sugrađana koji je izgubljen zbog infekcije Covid-19 jedan je život previše, poručio je ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong> večeras u <a href="https://vijesti.hrt.hr/671409/beros-daleko-smo-od-sloma-bolnickog-sustava" target="_blank">HRT-ovom Dnevniku</a>.</p><p>- Moramo učiniti sve da te brojeve smanjimo. Hoće li to biti moguće ovisi o nama, rekao je Beroš.</p><p>Beroš je rekao da malim gestama čuvamo bližnje te da nije hrabrost protiviti se mjerama, već žrtvovati komoditet i nositi masku.</p><p>Potvrđeni su novi proboji u bolničke odjele, pa i KB Dubrava.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO U Hrvatskoj umrlo najviše ljudi od Covida u jednom danu</strong></p><p>- Svjedoci smo da svakodnevno imamo proboj virusa u bolnički sustav, međutim, na sreću, ipak se to događa kontrolirano, rekao je Beroš. Dodao je da će u zdravstvenom sustavu učiniti sve da se prilagode izazovima.</p><p>- Ovo je najveći ispit solidarnosti hrvatskih građana od devedesetih i tu bitku moramo dobiti, poručio je.</p><p>- Ovako zajedno, homogenizirani, sigurno ćemo dobiti ovu bitku, dodao je.</p><h2>Stanje u Dubravi</h2><p>Na pitanje o stanju u KB Dubrava Beroš je rekao da je Dubrava u ovom trenutku srce obrambenog sustava Hrvatske te da je od osnovne važnosti da Dubrava adekvatno funkcionira.</p><p>- Dobili smo određene glasine o određenim stvarima koje tamo postoje. Zdravstvena inspekcija će do sutra vjerojatno završiti svoj nadzor, imat ću izvješće i nakon toga ću postupati, rekao je Beroš, dodavši da je za opravdati eventualno lakše propuste koji se događaju zbog velikog broja zaprimljenih bolesnika, ali da zasad nema elemenata koji bi ukazivali na veću disfunkcionalnost.</p><h2>O izjavi o obiteljskim liječnicima</h2><p>Beroš je komentirao i svoju izjavu kako prima mnoge dojave o tome da liječnici obiteljske medicine ne kontaktiraju svoje pozitivne pacijente ni njihove kontakte, što je izazvalo reakciju koHOM-a.</p><p>- Ja nikoga nisam prozvao da ne radi svoj posao. Međutim, kao što sam i jučer rekao, potrebno je dodatno angažirati se, dodatno dati svoj maksimum. Jer ja kao ministar bio bih loš ministar kada bih se oglušio na apele epidemiološke struke, jer su tražili u datom trenutku pomoć primaraca upravo u praćenju kontakata, rekao je.</p><p>- Danas sam čuo da se slom bolničkog sustava prenosi na njih. To jednostavno nije istina. Daleko smo od sloma bolničkog sustava. Bolnički liječnici, kao i primarci, rade sjajan posao, ali svi moramo dati malo više energije, snage, da zaustavimo širenje ove epidemije, rekao je Beroš.</p>