Hrana opet poskupjela: Evo gdje je u Hrvatskoj najskuplja 'košarica za preživljavanje'

Temeljna prehrambeno-higijenska košarica za četveročlanu obitelj u kolovozu je na nacionalnoj razini koštala prosječnih 484,15 eura i bila je za 3,16 eura skuplja u odnosu na srpanj, pri čemu po skupoći prednjači Dubrovačko-neretvanska županija, pokazuje mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena koliko.hr objavljeno u utorak. Najskuplja temeljna košarica za četveročlanu obitelj bila je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, 498,75 eura, odnosno 3,62 eura više nego u srpnju. Slijede Zagreb s 496,33 eura (rast 20 centi) i Karlovačka županija s 495,82 eura, u kojoj je košarica pojeftinila za 67 centi.

S druge strane, najpovoljnija je bila Brodsko-posavska županija s prosjekom od 467,36 eura, odnosno 23 centa manje nego u srpnju. Slijede Sisačko-moslavačka s 467,97 eura (rast od 5,01 euro) i Vukovarsko-srijemska županija s 469,50 eura (rast od 3,07 eura).

Razlika između najskuplje i najjeftinije županijske temeljne košarice smanjila se s 35,12 na 31,39 eura, pokazalo je istraživanje.

Za tročlanu obitelj temeljna košarica u kolovozu je koštala 384,56 eura, odnosno 2,33 eura više nego u srpnju. Samačka temeljna košarica poskupjela je za 74 centa, na 248,17 eura.

Osnovna košarica sadrži 51 artikl i pokriva vrlo skromne, ali uravnotežene mjesečne potrebe kućanstva. U njoj su osnovne namirnice poput kruha, brašna, tjestenine, riže, krumpira, voća, povrća, mesa, jeftinije ribe, mliječnih proizvoda i začina te sredstva za osobnu i kućnu higijenu kao što su sapun, šampon, deterdžent i toaletni papir. Količine su prilagođene stvarnim minimalnim potrebama, bez raskoši i viškova. Zato se ova košarica naziva "košaricom za preživljavanje“. Prednost se daje domaćim proizvodima koji su dostupni u većini trgovačkih lanaca. Velik dio košarice čine proizvodi s ograničenim cijenama, pojašnjavaju s portala.

Cijene po županijama izračunate su kao prosjek kontinuiranog praćenja maloprodajnih cjenika koje su trgovački lanci dužni svakodnevno objavljivati prema Vladinoj odluci od 2. svibnja 2025. godine. Cijena nacionalne košarice predstavlja prosjek županijskih vrijednosti i daje najtočniji prikaz troškova prehrane i higijene u Hrvatskoj.

Standardna košarica skuplja za 22 centa

Standardna prehrambeno-higijenska košarica, koja sadrži 77 artikala i vjernije odražava stvarne potrošačke potrebe i navike hrvatskih obitelji, u kolovozu je prosječno koštala 726,80 eura. U odnosu na srpanj poskupjela je 22 centa.

I kod standardne košarice najskuplja je bila Dubrovačko-neretvanska županija sa 749,73 eura, uz mjesečno poskupljenje od 64 centa. Slijede Istarska županija sa 747,16 eura (rast 3,98 eura) i Zadarska sa 743,47 eura. U Zadarskoj županiji standardna košarica pojeftinila je za 6,40 eura te je nakon srpanjskog prvog mjesta pala na treće.

Najpovoljnija standardna košarica bila je u Sisačko-moslavačkoj županiji, gdje je koštala 703,50 eura. Slijede Požeško-slavonska sa 706,01 euro i Brodsko-posavska sa 707,28 eura. Razlika između najskuplje i najjeftinije županije smanjila se s 48,57 na 46,22 eura.

Za tročlanu obitelj standardna košarica iznosila je 579,83 eura, gotovo jednako kao u srpnju, kada je koštala 579,78 eura. Samačka standardna košarica pojeftinila je za 50 centi, na 327,65 eura.

Na godišnjoj razini temeljna košarica jeftinija za 4,33 eura, standardna skuplja za 8,35 eura

Na godišnjoj razini dvije košarice kreću se u suprotnim smjerovima. Temeljna košarica za četveročlanu obitelj u kolovozu 2025. koštala je 488,48 eura pa je sada jeftinija za 4,33 eura. Standardna košarica u istom je razdoblju poskupjela sa 718,45 na 726,80 eura, odnosno za 8,35 eura.

Predsjednica HUZP-a Ana Knežević je kazala kako su očekivali da će pojeftiniti makar sezonsko voće i povrće, ako ništa drugo.

"Ali nemamo sreće. Uz visoke temperature u kolovozu grijale su nas i visoke cijene, a Dubrovnik opet uz najtoplije noći ima i najskuplju košaricu. Naravno, opet su najlošije prošli umirovljenici s najmanjim mirovinama koji samo prošetaju pored skupog voća i povrća i čude se cijenama“, upozorila je Knežević.

Istraživanje je pokazalo da su razlike među županijama puno veće nego prije godinu dana. Raspon cijena temeljne košarice po županijama povećao se s 22,44 na 31,39 eura, dok je kod standardne narastao s 33,39 na 46,22 eura.

"Naše istraživanje jasno pokazuje trajnu i rastuću razliku u cijenama unutar istih trgovačkih lanaca, ovisno o tome radi li se o morskim ili kontinentalnim županijama. Cijenu turizma ne plaćaju samo gosti, već i lokalno stanovništvo koje se turizmom ne bavi. Svih pet najskupljih standardnih košarica nalazi se uz more, a podatak da ista mjesečna kupnja u Dubrovniku stoji 46 eura više nego u Sisačko-moslavačkoj županiji puno govori“, istaknuo je Siniša Bogdanić iz Koliko.hr.