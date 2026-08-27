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UBOJSTVO U MEDIKI

Hranjec sude za ubojstvo, ona na sud zove i policajce: 'Oni mogu reći što su tamo zatekli'

Piše Helena Tkalčević,
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Hranjec sude za ubojstvo, ona na sud zove i policajce: 'Oni mogu reći što su tamo zatekli'
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Sonju Hranjec terete za ubojstvo Vedrana Gračana (43) u prostorijama Autonomnog kulturnog centra Medika u Zagrebu prošle godine. Danas su na sudu ispitali vještakinju za tekstilna vlakna

Za tragove tekstilnih vlakana na dostavljenom nožu s visokom vjerojatnošću mogu zaključiti da je do prijenosa prilikom kaznenog djela s obzirom da su bili pomiješani s tragovima krvi na oštrici. Za ostala vlakna na odjevnim predmetima ne mogu decidirano reći kad je došlo do prijenosa, odgovarala je vještakinja za tekstilna vlakna na pitanja odvjetnika optužene Sonje Hranjec Nine Ćosića.

Hranjec terete za ubojstvo Vedrana Gračana (43) u prostorijama Autonomnog kulturnog centra Medika u Pierottijevoj 11 u Zagrebu krajem srpnja prošle godine. Prema optužnici Hranjec je 27. srpnja 2025. oko 13.20 ušla u Gračanovu sobu s nožem dužine oštrice 20 centimetara te mu zadala čak devet ubodnih rana od kojih je preminuo. Potom je s mobitela zvala policiju i Hitnu pomoć. U pozivu im govori kako je on napao nju te se ona branila. 

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- U ovom predmetu s visokom vjerojatnosti utvrđen je obostrani prijenos vlakana s majice oštećenog na dlanove i odjeću optužene i obratno - kazala je na Županijskom sudu u Zagrebu vještakinja Martina Majstorović na pitanje može li odrediti smjer prijenosa tekstilnih vlakana.

Rekla je i da ne može decidirano odrediti prijenos vlakana koji je nastao napadom od onoga koji je produkt međusobnog fizičkog kontakta, hvatanja ili naguravanja.

- Nalaz potvrđuje kontakt odnosno prijenos tekstilnih vlakana, ali ne i način kako je to tog prijenosa došlo - potvrdila je vještakinja. 
Više o prijenosu, nastavila je, ne može se zaključiti ni iz činjenice da je na dlanovima i odjeći žrtve pronađeno tek 13 tekstilnih vlakana s odjeće Hranjec dok je na Hranjec pronađeno četiri puta više, odnosno 53 tekstilnih vlakana koja su s Vedranove odjeće. 

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- Vezano uz razliku u broju pronađenih vlakana ne mogu donositi zaključke jer na to utječe više faktora, poput svojstva kontaktne površine, je li ona gruba ili glatka, zatim vrsta vlakana od kojih je odjeća sastavljena, jačina kontakta te protok vremena. Primjerice, jakna optužene bila je izrađena od umjetne kože koja ne otpušta tekstilna vlakna te ih ne možete ni očekivati na žrtvi. S druge strane, hlače su male kontaktne površine, kao i majica, koja je velikim dijelom bila krvava i skorena i samo djelomično pogodna za izuzimanje vlakana - pojasnila je vještakinja. 

Na sljedećem ročištu ispitat će dvojicu policajaca koji su bili prvi na mjestu događaja o tome što su zatekli nakon dolaska, kako se ponašala i što je govorila Hranjec dok je sudsko vijeće odbilo prijedloge obrane da se pozove vještakinja za daktiloskopska vještačenja te dvoje svjedoka koje nisu željeli imenovati. 

Sud je u dosadašnjem tijeku postupka ispitao sve predložene svjedoke i vještake sudske medicine, biološka vještakinja, vještakinja za mehanoskopiju te vještake koji su izradili psihijatrijsko vještačenje i zaključili da je Hranjec u vrijeme zločina bila smanjeno ubrojiva.
 

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