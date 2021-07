Saborski zastupnik HSLS-a Dario Hrebak reagirao je u utorak na prozivke Nikole Grmoje iz Mosta poručivši mu da će HSLS uvijek jasno i otvoreno ustati protiv govora mržnje i huškačke politike.

Pogledajte video

„Način na koji Grmoja želi provesti orbanizaciju Hrvatske će HSLS vrlo radikalno i jasno odbaciti, naša stranka će neovisno o njegovim reakcijama uvijek i jasno i otvoreno stajati protiv govora mržnje i huškačke politike”, izjavio je Hrebak na konferenciji za novinare u Saboru.

To što Grmoja želi uvesti u Hrvatsku sigurno nije dobro za Hrvatsku, pa ni njegovu stranku Most, ocijenio je Hrebak dodavši kako se ni država niti Grmoja ne bi trebali miješati u to „tko se s kim ljubi ili tko s kim spava”.

„S obzirom na sve ono što je govorio zadnjih dana, bolje da smo mu poklonili bijelu plahtu nego knjigu”, kazao je Hrebak podsjetivši da su iz HSLS-a Grmoji poslali knjigu Maxa Webera "Politika kao poziv".

Bjelovar je grad u kojem živi 21 od 22 nacionalne manjine u Hrvatskoj u miru i toleranciji i neću kao gradonačelnik nikome dopustiti , kao što su to radili Grmoja ili Božo Petrov , da se nekome kaže "kuš" ili "vi ste manjina i vi nas morate tolerirati”, rekao je.

Također je poručio da je spreman organizirati Povorku ponosa u Bjelovaru, na kojoj će i osobno sudjelovati.

Hrebak se osvrnuo i na prozivke Grmoje da se HSLS ne zalaže dovoljno za ekonomiju naglasivši kako o tome dovoljno govori način na koji kao gradonačelnik upravlja Bjelovarom, ali i novi zakon o HGK-u, po kojem 97 posto svih poduzetnika neće morati obvezno plaćati članarinu.

Na prozivke iz Mosta da su "žetončići" podsjetio je da su u HSLS-u uoči izbora jasno rekli kako će koalirati s HDZ-om i ne dopuštaju da ih se etiketira jer se s nekima politički ne slažu.

Konferenciji za novinare HSLS-a nazočio je i sam Grmoja, koji je Hrebaku poklonio knjigu liberalnog ekonomiste Friedricha Hayeka „Put u ropstvo” poručivši mu kako se nada da će se osloboditi "koruptivnog ropstva HDZ-a i ustati u obranu poduzetničkih prava i sloboda".

Grmoja je pritom ponovio da nikome u Hrvatskoj ne negira bilo kakva prava.