Namjerno nisam htio davati izjave, vidim da je to nekima neobično, međutim HSLS svoje stavove i inicijative uvijek prvo raspravlja sa svojim koalicijskim partnerima. Mi smo koalicijski partner koji je stabilan, premijer nas okuplja i više nego što je to očekivano za hrvatske političke prilike. Vidim da jedan dio javnosti taj dio možda ne shvaća, međutim mi imamo svoj stav koji smo raspravili s partnerima i obavili niz razgovora na tu temu, poručio je čelnik HSLS-a, Dario Hrebak, konačno se oglasivši po pitanju cirkusa koji je prije četiri dana nastao u Saboru zbog Mostovog prijedloga da se ukine obavezno plaćanje članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori.

- Nama nije cilj političko promoviranje nego da doista riješimo problem koji traje 30 godina, a to je reforma HGK. Čekali smo naše partnere da se svi zajedno usuglasimo. I HSLS je zadovoljan tim zajedničkim stavom cijele parlamentarne većine, koji ide u smjeru da se prihvaća zaključak kojim će se obvezati Vlada od strane vladajućih klubova u Saboru da se u idućih nekoliko mjeseci, između četiri i šest mjeseci, ide u sistemske reforme HGK - pojasnio je Hrebak zašto Mostov prijedlog nije bio na dnevnom redu glasanju i što su kao vladajuća većina po tom pitanju dogovorili.

Podsjetio je da HGK radi prema Zakonu iz 1991., a da su se mnoge stvari od tad promijenile u Hrvatskoj, kao i ustanovile mnoge drugačije prakse na razini EU.

- Našem Klubu HSLS-a i Reformista je bitno da ćemo doprinijeti u zajedničkim razgovorima s našim partnerima da idemo u smjeru postepenog ukidanja obvezne članarine u HGK i njezinog približavanja tržištu. Vidimo da to i građani traže, kao i privatni sektor. Mi smo kao stranka vrlo bliski liberalnoj komponenti gospodarstva i poduzetništva i drago nam je da smo zajedno s našim partnerima iza četiri zida usuglasili stavove - rekao je dodavši kako će HSLS tako raditi i ubuduće jer je Hrvatskoj u ovom trenutku potrebna stabilnost.

Što se tiče koalicijskog sastanka koji je premijer Andrej Plenković sazvao prošli petak odmah nakon te sjednice Sabora, Hrebak ističe da na njemu nije bilo nikakvog "špotanja" od strane premijera.

- Mi smo na sastanku razgovarali o svemu i ja sam to doživio kao jedan sasvim normalan razgovor unutar različitih političkih opcija. Mi smo u ovom trenutku možda malo više gospodarski orijentirani i ja ne vidim u čemu je tu problem što smo mi intenzivno razgovarali na usuglašavanju različitih stavova. Ono što je ključno u politici, ako se bavite ozbiljnom politikom, da uvijek moramo doći do određenog kompromisa. Nas je jako puno, iako je 76 mala brojka, ali tu ima različitih stavova i interesa, ali ključno je da mi na kraju dana i obavljenih razgovora dođemo do zajedničkog stava i pokažemo javnosti da smo ozbiljna većina - rekao je.

Odbacio je tezu da je Most natjerao vladajuće da donesu svoj prijedlog i krenu u reformu HGK.

- Mene Most ne može natjerati ni na što. Mi smo vladajuća većina, mi smo dobili povjerenje građana i mi smo ti koji bi trebali provoditi politike. Ono što je naš zadatak je da unutar sebe dogovorimo zajedničke stavove. Meni je izuzetno drago da se i nas kao malog partnera nekad može poslušati. Mi ćemo na 100 odluka vrlo vjerojatno biti suglasni oko 80, a oko 20 možemo imati različita stajališta. I da se dvije, tri, iz HSLS-ove perspektive usvoje, ja ću biti prezadovoljan kao predsjednik stranke i zastupnik liberala u Saboru - naglasio je.

Hrebak, kao i premijer Plenković, Mostov prijedlog ocjenjuje populističkim.

- Ja ne vidim kako Most to misli napraviti, ja otvoreno priznajem da mi ne možemo napraviti promjenu u HGK u jednom danu. Mi smo za to da se kao parlamentarna većina dogovorimo oko toga da se postepeno ukida obvezujuća članarina i da se HGK, što je najbitniji segment, otvori prema tržištu. Činjenica je da HGK ima jedan dio javnih ovlasti, ne možemo samo paušalno reći da od sutra to više ne postoji - istaknuo je dodavši kako se slaže da je HGK institucija koja treba postojati, ali na tržišnom modelu te bez političkog kadroviranja.

- Od 1991. mi nismo HGK reformirali, to dovoljno govori, a u 30 godina se mnogo toga promijenilo. Nije Most sad taj koji je pokrenuo ovo pitanje, pokrenula ga je općenito politička situacija i mi kao partneri, koji isto tako razmišljamo, doprinosimo na zajedničkim sastancima svojim nekim inicijativama - rekao je.

Na pitanje odakle onda informacija da bi HSLS, da je Mostov prijedlog bio stavljen prošlog tjedna na glasanje, glasao suzdržano ili za, kad sad govori da je populistički, Hrebak kaže da je to zato što oni kao stranka ne podržavaju status quo nego promjenu.

- Ali ne promjenu na Mostov način jer ta promjena, osim par političkih poena na prizemnoj razini, ne doprinosi ničemu. Mi u tom trenutku nismo imali za što glasati, imali smo Mostov prijedlog i mi smo inicirali da imamo i mi svoj kao vladajuća većina - rekao je.

Na ponovljeno pitanje da li bi da je taj prijedlog došao na glasanje on podržao, Hrebak je poručio da ne bi.

- Mostov prijedlog mi ne bi sigurno podržali - rekao je.

Na opasku da bi onda bio suzdržan, Hrebak ističe kako je u tome i bio problem.

- I mi kao partneri smo na to upozorili, sjeli smo, razgovarali smo i to je dokaz parlamentarizma i da se sve nas uvažava. Tu skidam kapu premijeru koji je to shvatio i stavio na stol stav vladajuće stranke i rekao da idemo sjesti i dogovoriti se iza zatvorenih vrata. I dogovorili smo se, što je dobra stvar i to je zašto ja i osobno podržavam ovu cijelu priču jer postoji partner koji cijeni male partnere - rekao je istaknuvši kako su svi nakon izbora govorili da ovakva vladajuća većina nema šanse da izdrži do kraja mandata.

- A ja vas uvjeravam da će se održati do kraja mandata. Na ovakav način, da, definitivno - naglasio je.

Na ponovnu opasku da je činjenica da ih je Most prisilio da donesu svoj zaključak i kroz određeno vrijeme donesu svoj prijedlog što se tiče HGK, Hrebak je ponovio kako njega nije prislio ni na što. Na pitanje zašto onda HSLS nije sam inicirao svoj prijedlog prije Mosta, Hrebak je poručio kako se njegova stranka zalaže za reformu HGK zadnjih 20 godina i da su iskoristili sad priliku da to pitanje potenciraju kad je došlo u Saboru na raspravu.

Zašto taj prijedlog nije došao onda od HSLS-a, ponovno su pitali novinari.

- Pa tko kaže da ne bi došao. Došao je od Mosta, ali on nas sigurno nije pritisnuo. Iskoristili smo trenutak, vrlo jednostavno - rekao je.

Na pitanje da li Mostov prijedlog nije došao na glasanje zbog moguće HSLS-ove podrške, Hrebak poručuje "ne."

- Upravo zato nisam htio davati nikakve izjave jer sam znao da će to biti sve jedna određena politička propaganda. Ovo su htjeli iskoristiti na jedan loš, perfidni način, a meni je sumrak demokracije da oporba izmisli neku tobože situacije da bi srušili kvorum. Čovjek se borio za život, umro nekoliko dana kasnije i meni je to ispod razine političkog dostojanstva - rekao je pa značajno dobacio kako do sad oporba prilikom glasanja nikad nije imala više od 55 ruku pa tako ne bi ni sad imala 76.

- Čuli ste izjavu Katarine Peović, nisam vidio u Saboru Davorka Vidovića ni još neke saborske zastupnike iz redova oporbe koji su povezani s HGK. Treba i ta pitanja otvoriti - rekao je.

Upitan zašto baš onda nisu stavili to na glasanje pa da se vidi kako bi tko glasao i iz oporbe, Hrebak je ponovio da se nisu usuglasili kao vladajuća većina.

- Sad smo se usuglasili oko svih detalja i kao parlamentarna većina idemo sa svojim prijedlogom. Ali bilo bi zanimljivo pitati zašto neki članovi oporbe nisu bili tog dana u Saboru - dodao je.