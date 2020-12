Nakon što ga već dva dana Dalija Orešković, zastupnica Centra, podbada i proziva zbog inzistiranja na transparentnosti dok u isto vrijeme podržava vladajuću većinu zbog čega ga naziva Judom, HSLS-ov Dario Hrebak uzvraća joj prijavom. Prijavit će je Državnoj reviziji i poreznoj upravi jer je kao odvjetnica radila za Janaf, ali i zato što je prešla u drugu stranku, a onu matičnu Stranku s Imenom i Prezimenom, s kojom je ušla u Sabor i na temelju koje od države dobiva novac za zastupničko mjesto nakon izbora, i dalje "drži na životu."

- Sad ću je prijaviti nadležnoj Državnoj reviziji i Poreznoj upravi zbog malverzacija s novcem poreznih obveznika. Janafova odvjetnica nama svima moralizira da se prodajemo za škude, a mene zanima za koliko škuda se prodala ona, koja je radila s Janafom bez javnog natječaja. Kako to da je upravo ona dobila posao? Toliko govori o moralnosti, a tisuće drugih odvjetnika u Zagrebu nisu radili za Janaf - poručio je Hrebak.

Što se tiče prelaska u drugu stranku bez ne gašenja matične, Hrebak ističe kako su to napravili da bi novac dobivali na račune obje stranke.

- Drže i dalje fiktivno Stranku s Imenom i Prezimenom na životu. Oni su ostavili tu stranku i na njoj dobivaju nekoliko stotina tisuća kuna, a s druge strane se sama učlanila u Pametno, koja je promijenila ime u Centar. I baš me zanima na koji način će lažnim fakturama prebacivati sredstva poreznih obveznika iz fiktivne stranke, za koju sama priznaje da više neće biti aktivna, ali će aktivno primati novac poreznih obveznika, i kako misle transferirati to u drugi stranku koja će biti aktivna. Takve osobe nama govore o moralu i kako bi se trebao tretirati novac poreznih obveznika, a s druge strane rade sve suprotno - rekao je.

Podsjetio je na isti slučaj Ivana Pernara i stranku Abeceda demokracije.

- Prozivale su druge stranke, koje su radile slično, a kojih danas više nema na sceni, sjetimo se Abecede demokracije. Pa to je isto pranje novaca kao i bilo kakvo drugo u kriminalnom svijetu. Mene je prozvala da sam se ja prodao za Judine škude, a sve vezano za transparentnost je samo prodavanje magle, prodaje nam lažnu moralnost, lažnu brigu za naše građane, a radi sasvim suprotno - poručio je.

Orešković, kaže, nema ništa protiv da prijavi sve što smatra da je sporno i da treba preispitati.

- Mislim da ga je strahovito uzrujalo sve ono što sam u sabornici izgovorila jučer i danas. A što se tiče parlamentarne većine, očito više ne može sve napade na mene sam Bačić voditi pa mu je potrebno pojačanje - istaknula je dodavši kako je ona cijelo vrijeme u jedno te istoj stranci.

- Nekadašnja stranka Start promijenila je naziv, a sve ostalo je ostalo isto i OIB i poslovni račun i to je danas Stranka s Imenom i Prezimenom, koja još uvijek postoji, putem koje sam dobila saborski mandat i putem kojeg ostvarujem naknadu identičnu kao i svi ostali od 150 zastupnika. U tom smislu ne mogu biti drugačije tretirana ni šikanirana i ne mogu biti jedan jedini zastupnik koji za svoj saborski mandat ne prima novac iz Državnog proračuna. To ne bi bilo u redu. Ja nisam nikakav prebjeg niti sam napravila ništa politički nemoralno i nečasno. Želja je od početka bila dviju stranku, to smo komunicirali i tijekom kampanje, da se spoje u jednu. S obzirom da zakon takvu mogućnost ne predviđa, a jedna i druga stranka imaju mogućnost da članovi mogu biti članovi više političkih stranaka, stranka Pametno je zadržala svoj naziv, žiro račun, poslovni broj i u svoja tijela prihvatila članove Stranke s Imenom i Prezimenom. Svi se po zakonu mogu ujediniti samo ne političke stranke i to je apsurdno - rekla je.

Na pitanje koje stranke je ona na kraju članica, Orešković poručuje obje.

- Ja sam formalno-pravno, i to je po Statutu dopušteno i ne predstavlja kršenje ni jednog propisa, član Stranke s Imenom i Prezimenom i stranke Centar - poručuje.

Ističe da svaka stranka dobiva novac za onaj broj mandata koji je osvojila.

- SSIP će se ugasiti onog trena kad će biti dopuštena pravna fuzija, kao što smo mi i najavljivali, ne vidim razlog zašto s eto ne bi moglo napraviti izmjenom jedne jedine rečenice u Zakonu - rekla je.

Upitana da li uplaćuje fiktivan novac u drugu stranku, rekla je da ne.

- Ne postoji nikakvo prebacivanje bilo kakvog fiktivnog novca niti postoji bilo kakva potreba za tim - rekla je.

Ne podsjeća ju, kaže, ova priča na onu s Ivanom Pernarom i njegovom strankom Abeceda demokracije.

- Ovdje se ne radi o prebjezima niti da je bilo tko imao namjeru proračunski novac koristiti za bilo kakvu drugu namjenu, osim za politički rad. A intencija je moja kao saborske zastupnice i Marijane Puljak, naših stranaka i članova, da se naše političko djelovanje ujedini -istaknula je.

Na opasku da bi dobivali novac za dvije stranke, a bili u jednoj, Orešković poručuje kako se novac ne dobiva za stranke nego po osobi.

- Novac koji sjeda na račun stranke je novac s kojim raspolaže stranka za obavljanje svojeg političkog rada. Pošteno je to jer ja nisam prebjegla u drugu stranku, a napustila ideju Stranke s Imenom i Prezimenom nego se mi želimo ujediniti - poručila je dodavši kako nije njihova krivnja što su zakoni skrojeni tako da za razliku od svih drugih pravnih subjekata imaju mogućnost spajanja u jedno osim političkih stranaka.

- A s druge strane imamo gnjev javnosti da je političkih stranaka previše, da se stalno cijepaju, svađaju i da su financijski interesi razlog tome da se cijepaju. I moja namjera je javno komunicirana i prije izbora da ćemo se spojiti u jednu stranku - rekla je.

Prije nego su promijenili ime stranke Pametno, dodaje, tražili su očitovanje Ministarstva uprave.

- I htjeli smo da se novac SSIP-a prebaci u stranku Centar, ali zakon to ne dopušta - poručila je.