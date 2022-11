Hrebak: 'Prodajom udjela u Fortenova grupi ugrožena je nacionalna sigurnost Hrvatske'

I dalje se nižu reakcije na prodaju Sberbankova udjela u Fortenova grupi, a temu su prokomentirali i gosti HRT-ove emisije Otvoreno u četvrtak.

Grozdana Perić, saborska zastupnica (HDZ) smatra kako ulagač nije komunicirao s upravom.

- Znamo kako je Sberbank ušla u vlasničku strukturu, bivša uprava je to omogućila i to je 43,4 posto udjela u vlasništvu. Znamo da je hrvatska vlada poduzela sve da kompanije koje su u strukturi vlasništva imale ruske kompanije i banke, da je omogućeno da se to pitanje uredi. Nakon sankcija u srpnju, do listopada je bilo omogućeno da se ti odnosi urede sukladno zakonu i propisima koje je EK propisala. Što se ovdje dogodilo vrlo je čudno - kaže Perić.

Oko cijele prodaje još je uvijek puno nepoznanica na što je ukazala i Ivana Posavec Krivec, saborska zastupnica (Socijaldemokrati)

- Ovo je priča iz koje je pitanje kako ćemo izaći s punim informacijama. Ostaje neizvjesno kako će proces završiti, može li doći do transakcije, hoće li do preuzimanja u financijskom smislu moći doći s obzirom da je Sberbank pod sankcijama. Kako je bilo moguće to provesti da hrvatska vlada o tome nema spoznaje. Vjerujem da će u sljedećim danima biti ključno da dođemo do saznanja - ističe Posavec Krivec.

Dario Hrebak, saborski zastupnik (HSLS) pak upozorava kako je ovim potezom ugrožena nacionalna sigurnost.

- Hrvatska je dio EU-a i postoje određena pravila i svatko tko želi doći i investirati u našoj zemlji dobrodošao je, ali taj koji dolazi, a dolazi iz trećih zemalja ipak bi trebao poštivati pravila koja tu vrijede, neki zakonodavno okvir. Ovo je poprilično skandalozno, vrlo netransparentno i događa se u neobičnim okolnosti - zaključio je Hrebak te dodao da mu je drago da se uključio DORH, SOA, i ostale institucije kako bi se ovo rasvijetlilo.

