HRF Akademija: Stručnjaci o glazbenim festivalima i turizmu

"Sjedili smo u uredu glavnog čovjeka Emirata u Dubaiju kad me on pitao što se to događa u Hrvatskoj, odnosno u Splitu. Odgovorio sam mu da se u sedmom mjesecu održava Ultra", otkrio je za Media servis ministar turizma Gari Cappelli najavljujući raspravu o "Utjecaju glazbenih festivala na turizam" koja će se održati u petak u okviru 1. HRF Akademije.

Okrugli stol na aktualnu temu organizira Udruga Hrvatski radijski forum, uz partnerstvo Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice. Doprinos raspravi dat će direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić, Martina Bienenfeld koja je na čelu Turističke zajednice grada Zagreba od 2014., Joe Bašić koji nam je doveo Ultra Europe festival u Hrvatsku, predsjednik UO Exit fondacije Ivan Petrović koji stoji iza Sea Star festivala u Umagu, te Dalibor Oliver Zjačić, osnivač Sonus festivala na Zrću.

Video snimkom obratit će se i Andro Krstulović Opara, gradonačelnik Splita, grada koji je itekako osjetio utjecaj Ultre na turizam, kao i Tomo in der Mühlen, poznati glazbeni producent, DJ i vlasnik uspješne međunarodne tvrtke za autorska prava.

Stručnjaci s bogatim iskustvom raspravljat će o tome što su glazbeni festivali donijeli Hrvatskoj, koja je financijska perspektiva, kako stojimo sa smještajnim kapacitetima, gdje smo u odnosu na konkurenciju i o mnogim drugim aktualnim pitanjima, uoči još jedne turističke sezone koja se zahuktava.

Sukladno temi organizator se, Udruga Hrvatski radijski forum, pobrinuo da se i na okruglom stolu osjeti dašak glazbenih festivala koji su Hrvatsku stavili na partijanersku kartu svijeta. Da ovo ne bi bio tek još jedan okrugli stol, stiže i DJ koji će možda i najbolje dočarati festivalsku atmosferu dok će se na velikom platnu izmjenjivati video isječci koji će nas podsjetiti na najveće glazbene festivale u našoj zemlji.

Ovaj okrugli stol s modernim, multimedijalnim pristupom u okviru 1. HRF Akademije tek je početak. Predsjednica Udruge Hrvatski radijski forum Silvija Londero Šimleša otkriva da im je cilj više puta godišnje okupljati relevantne sugovornike s kojima će tražiti odgovore na aktualna pitanja.

"HRF Akademijom pod nazivom 'Utjecaj glazbenih festivala na turizam' počinje ciklus HRF Akademija čiji je cilj informirati, educirati i progovarati o strateški značajnim temama u Hrvatskoj, o aktualnostima, izazovima te važnim medijskim porukama koje promiču medijsku kulturu. HRF Akademije održavat će se u periodičnim vremenskim intervalima, nekoliko puta godišnje, a uključivat će i organiziranje edukativnih radionica, predavanja, simpozija i drugih stručnih skupova, prvenstveno na temu promicanja, zaštite i očuvanja standarda radijske struke u Hrvatskoj."



