Hrstić posjetila bolnicu u Puli: 'Svaka tri sata isplovljava brod ili polijeće helikopter Hitne'

Ministrica zdravstva Irena Hrstić u ponedjeljak je posjetila Opću bolnicu Pula, kojom je prije ministarske dužnosti upravljala dvanaest godina, kako bi provjerila funkcioniranje bolnice tijekom turističke sezone, kada su hitne službe pod najvećim opterećenjem.

U pratnji ravnatelja bolnice Andreja Angelinija i njegove zamjenice Daniele Fabris-Vitković ministrica je obišla Objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP), Odjel nuklearne medicine i bolničku ljekarnu, gdje su predstavljena posljednja ulaganja u opremu i organizaciju rada.

Foto: Sasa Miljevic

Hrstić je istaknula kako je cilj obilaska bio provjeriti funkcioniranje bolnice tijekom turističke sezone, kada su hitne službe pod najvećim opterećenjem.

„Svake godine raste broj pregleda u hitnim službama, ali i u turističkim ambulantama. Helikopterska i pomorska hitna medicinska služba pokazale su se kao velika dodana vrijednost. U posljednje dvije godine zabilježeno je više od 5.600 intervencija, što znači da se gotovo svaka tri sata diže helikopter ili isplovljava brod hitne medicinske službe - rekla je ministrica.

Foto: Sasa Miljevic

Dodala je kako je tijekom obilaska razgovarala i o mogućem premještanju turističke ambulante u neposrednu blizinu bolnice kako bi se smanjilo nepotrebno premještanje pacijenata između različitih lokacija.

Dodala je i da je Ministarstvo zdravstva financiralo novi digestor za pripremu radiofarmaka na Odjelu nuklearne medicine, dok se uskoro očekuje zamjena postojećeg CT uređaja i nabava novog MR uređaja.