Obavijesti

News

Komentari 0
HITNA POD OPTEREĆENJEM

Hrstić posjetila bolnicu u Puli: 'Svaka tri sata isplovljava brod ili polijeće helikopter Hitne'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Hrstić posjetila bolnicu u Puli: 'Svaka tri sata isplovljava brod ili polijeće helikopter Hitne'
15
Foto: Sasa Miljevic
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ministrica zdravstva Irena Hrstić u ponedjeljak je posjetila Opću bolnicu Pula, kojom je prije ministarske dužnosti upravljala dvanaest godina, kako bi provjerila funkcioniranje bolnice tijekom turističke sezone, kada su hitne službe pod najvećim opterećenjem.

U pratnji ravnatelja bolnice Andreja Angelinija i njegove zamjenice Daniele Fabris-Vitković ministrica je obišla Objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP), Odjel nuklearne medicine i bolničku ljekarnu, gdje su predstavljena posljednja ulaganja u opremu i organizaciju rada.

Pula: Ministrica Hrstić u obilasku pulske Opće bolnice
Foto: Sasa Miljevic

Hrstić je istaknula kako je cilj obilaska bio provjeriti funkcioniranje bolnice tijekom turističke sezone, kada su hitne službe pod najvećim opterećenjem.

„Svake godine raste broj pregleda u hitnim službama, ali i u turističkim ambulantama. Helikopterska i pomorska hitna medicinska služba pokazale su se kao velika dodana vrijednost. U posljednje dvije godine zabilježeno je više od 5.600 intervencija, što znači da se gotovo svaka tri sata diže helikopter ili isplovljava brod hitne medicinske službe - rekla je ministrica.

Pula: Ministrica Hrstić u obilasku pulske Opće bolnice
Foto: Sasa Miljevic

Dodala je kako je tijekom obilaska razgovarala i o mogućem premještanju turističke ambulante u neposrednu blizinu bolnice kako bi se smanjilo nepotrebno premještanje pacijenata između različitih lokacija.

Dodala je i da je Ministarstvo zdravstva financiralo novi digestor za pripremu radiofarmaka na Odjelu nuklearne medicine, dok se uskoro očekuje zamjena postojećeg CT uređaja i nabava novog MR uređaja. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
TAJNA RANJENOG PELJEŠKOG MOSTA Dokument od 15 mil. € stoji u ladici. Kinezi se ne bune
ŠTO S PUKOTINAMA?

TAJNA RANJENOG PELJEŠKOG MOSTA Dokument od 15 mil. € stoji u ladici. Kinezi se ne bune

NOVI EXPRESS Kineska tvrtka CRBC je očito završila s gubitkom na izgradnji novoga simbola Hrvatske, ali se ne bune ni na skupe popravke ni zato što nisu dobili ni cent od 60 milijuna eura
FOTO Šok kraj Novske! 'U našem krevetu sam našla zmijurinu'
NEPOZVANI GOST

FOTO Šok kraj Novske! 'U našem krevetu sam našla zmijurinu'

Bila je debela dva do tri centimetra, a dugačka gotovo dva metra. Imala je sigurno dva kilograma. Takav primjerak nisam skoro uhvatio, kaže iskusni lovac na zmije
VIDEO Eksplozije na Dunavu: Ovako pokušavaju spasiti nuklearnu elektranu od gašenja
PRIZORI IZ RUMUNJSKE

VIDEO Eksplozije na Dunavu: Ovako pokušavaju spasiti nuklearnu elektranu od gašenja

Rumunjske pomorske snage u ponedjeljak su nastavile s kontroliranim eksplozijama na kanalu Bala na Dunavu kako bi preusmjerile tok rijeke i osigurale dovoljno vode za hlađenje nuklearne elektrane Cernavoda. Eksplozije se provode s ciljem da se dio vode iz kanala Bala vrati u staro korito Dunava, čime bi se povećao vodostaj i omogućio normalniji rad elektrane. Ove izvanredne mjere dolaze nakon što je Rumunjska zbog rekordno niskog vodostaja Dunava proglasila izvanredno stanje koje će biti na snazi tijekom cijelog kolovoza.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026