HRT iskeširao 60.000 eura za snimku Thompsonova koncerta

Prošlo je osam mjeseci od velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, a interes za snimku tog događaja i dalje ne jenjava. Riječ je o koncertu koji je, prema procjenama, okupio oko pola milijuna posjetitelja i o kojem se u javnosti još uvijek raspravlja. Sada je potvrđeno da je snimku preuzela Hrvatska radiotelevizija. Kako su poručili s javne televizije, prijenos koncerta otkupljen je za 60.000 eura, uz dodatak PDV-a. Ipak, točan termin emitiranja zasad još nije određen, javlja net.hr.

O snimci koncerta govorilo se već nekoliko dana nakon samog događaja. Tada je direktor diskografske kuće Croatia Records, Želimir Babogredac, otkrio da je materijal poslan u postprodukciju. U tom se razdoblju nagađalo da bi snimka mogla biti prikazana oko obljetnice Oluje.

Iz Croatia Recordsa ranije su najavili i izdavanje više fizičkih formata koncerta – duplog CD-a, Blu-raya te trostrukog vinilnog izdanja. Plan je bio da se ta izdanja pojave na tržištu tijekom jeseni, no do danas se to nije dogodilo.

Glavna i odgovorna urednica Croatia Recordsa Klaudija Čular potvrdila je kako spomenuta izdanja još nisu dostupna u prodaji. Dodala je i da je snimku koncerta s Hipodroma u međuvremenu otkupila Hrvatska radiotelevizija, ali da datum emitiranja zasad nije poznat.

Informaciju su potom potvrdili i s HRT-a. “HRT je otkupila snimku koncerta Marka Perkovića Thompsona za iznos od 60.000 eura plus PDV. Trenutačno još nemamo točan datum emitiranja”, poručila je Aleksandra Drobnjak Stepinac s Hrvatske radiotelevizije.