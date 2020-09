HRT nema milosti: 'Kažu mi da kasnim, neće smanjiti pretplatu'

Pokušala je Milka Didulica (91) prepoloviti pretplatu jer joj 40 kuna više znači tjedan dana života, s obzirom da svaki drugi dan kupuje kruh i mlijeko koji su joj glavni obrok, no odbili su je

<p><strong>Milka Didulica</strong>, 91-godišnja starica iz prigradskog sisačkog naselja Kinjačka, nakon smrti supruga Petra prije tri godine živi sama.</p><p>To samo po sebi ne bi izazivalo neko veliko čuđenje, da nije one „crkavice“ od 723,98 kuna mirovine. Doista samo stari i skromni ljudi mogu živjeti od nečega što se zove ispod svakog ljudskog dostojanstva. Unatoč svemu vedre je i vesele naravi i bistrog uma tako da nam je upravo bilo ugodno proćaskati s njom.</p><p>Kad joj poštar donese mirovinu ona prvo ide poplaćati sve svoje obveze. U tili čas nam je izdiktirala na što joj odlazi tih podcjenjujućih po ljudski rod 723,34 kuna. Za struju izdvaja mjesečno 167 kuna. Telefon ju stoji 100 kuna, na vodu troši između 60 i 70 kuna, a na smeće kojeg starica plaća obzirom da sama živi ode joj 46 kuna.</p><p>No, posljednji redoviti izdatak je onaj za TV pretplatu koju plaća svaki mjesec 80 kuna. Kad se podvuče crta ispod onoga što odmah prvi dan pomiri tako da nema niti jednu zaostalu ratu redovito ostaje bez 460 odnosno 470 kuna. Za život preko cijelog mjeseca ima na raspolaganju 253 kune. Doista cifra s kojom bi se da je saborska zastupnica mogla cijeli mjesec prehraniti u njihovom restoranu. Kako nije to vještinama fakira uspije izgurati od prvog do prvog u mjesecu.</p><h2>HRT odbio prepoloviti pretplatu</h2><p>Da bi si barem malo poboljšala financijsku situaciju pokušala je preko nećakinje <strong>Marine Golub</strong>, koja je pisala Hrvatskoj televiziji prepoloviti pretplatu, jer njoj 40 kuna puno znači. Znači joj tjedan dana života, jer svaki drugi dan kupuje kruh i mlijeko, koji su joj glavni obrok. To je tih 40 kuna. No iz naše dalekovidnice su ju odbili uz smiješno obrazloženje kako je za tu povlasticu koju koriste oni s minimalnim prihodima zakasnila doista nevjerojatno opravdanje.</p><p>- Po zimi mi je televizija gotovo sve, jer sam sama a u selu nema gotovo nikoga s kojim bi popričala po koju riječ osim što me kćer i nećakinja nazovu na telefon, zato ga i imam. A nedo Bog zla da mi zatreba doktor – kaže nam gospođa Milka koja je zajedno sa pokojnim suprugom uplaćivala poljoprivrednu mirovinu.</p><p>Kojeg li paradoksa da će njezina mirovina koju je plaćala biti manja od one takozvane Nacionalne koja će za sve koji nisu ni lipu dali u fondove iznositi 800 kuna.</p><h2>'Vijesti rijetko gledam, nema lijepih stvari'</h2><p>- Znam da ni tih 800 kuna nisu neki novci, ali meni svaka kuna puno znači. Godinama ništa ne kupujem od odjeće i obuće. Televizija mi je učinila dosta radosnih trenutaka. Pratila sam svaku utakmicu naše nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji i trebali smo biti prvi – kazala je naša sugovornica uz pljesak ruku nudeći nas kavom koju je dobila od kćeri da nekoga počasti, jer ju ona ne pije.</p><p>Nastavljajući razgovor o nogometu kaže kako ju je Modrić, kojemu je zaboravila ime najviše razveselio. Na TV programu kaže kako ne propušta Potjeru koja joj se dopada. Vijesti rijetko gleda jer nema lijepih stvari. Poučila nas je da je Sisak nekada bio grad pun poduzeća, a danas je prazan. Prvi televizor ona i pokojni suprug su kupili 1970. godine i od tada njihova kuća nije bez tog uređaja.</p><p>- Kad kćer dođe onda ona kupi svinju koju dade zaklati tako da imam mesa, ali zbog zubi ga gotovo ni ne jedem – govori starica.</p><p>Priča da joj je lakše bilo jer je sve do lani na svom vrtu koji je sama uređivala sve uzgojila, a danas ne može, tako da i to malo povrća kupi, ili joj donesu nećak i nećakinja Marina, koju smo zatekli kod gospođe Didulica.</p><p>Za kraj nam je nećakinja Marina kazala da za TV pretplatu izdvaja čak 11 posto svoje mirovine, a iako bi zbog imovinskog statusa trebala imati svako pravo ostvariti povlaštenu pretplatu od 40 kuna mjesečno, nacionalna televizija to joj je pravo uskratila jer nije zadovoljila ostale formalno-pravne uvjete. Ona je željela pomoći strini da pretplatu prebaciti na svoje ime s imena pokojnog supruga.</p><p>Nećakinja nam je kazala kako ne dozvoljava da joj ona plati TV pretplatu, jer je preponosna. Na kraju ove tužne priče ponovo vidimo kako je država uvijek nekome majka, a ljudima koji su najmanje to zaslužili jer su se cijeli život prema njoj odnosili lojalno je gora od najgore maćehe.</p>