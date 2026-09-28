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DRUGO VOZAČ LAKŠE OZLIJEĐEN

Hrvat (30) poginuo u teškoj prometnoj kod Dubrovnika. Austrijanka se bori za život

Piše Iva Tomas,
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Hrvat (30) poginuo u teškoj prometnoj kod Dubrovnika. Austrijanka se bori za život
Foto: PU splitsko-dalmatinska
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Za vrijeme trajanja očevida, promet na ovom dijelu državne ceste D-8 bio je u potpunosti zatvoren do 3.10 sati

Jedna je osoba smrtno stradala, a dvije su ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći u ponedjeljak oko 2.20 sati u blizini mjesta Smokvica kod Dubrovnika, priopćila je PU dubrovačko-neretvanska.

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- Do prometne nesreće je došlo kada je 30-godišnji državljanin RH, koji se kretao u pravcu Dubrovnika, iz neutvrđenih razloga preko dvostruke pune razdjelne linije, osobnim vozilom dubrovačkih registarskih oznaka prešao na suprotnu kolničku traku i prednjim dijelom vozila udario u prednji dio osobnog vozila njemačkih registarskih oznaka koje se kretalo suprotnim smjerom, i kojim je upravljao 56-godišnji njemački državljanin. Vozilo dubrovačkih registarskih oznaka se uslijed siline udara odbacilo na zemljano travnatu površinu i zadnjim dijelom udarilo u brdo - piše policija i priopćenju.

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Hrvat je poginuo, a putnica iz drugog vozila, 46-godišnja državljanka Austrije zadobila je teške i po život opasne ozljede te se trenutno nalazi na liječenju u dubrovačkoj bolnici. Drugi vozač, 56-godišnji njemački državljanin je zadobio lakše tjelesne ozljede. Za vrijeme trajanja očevida, promet na ovom dijelu državne ceste D-8 bio je u potpunosti zatvoren do 3.10 sati nakon čega se odvijao naizmjenično uz regulaciju policijskih službenika.
 

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