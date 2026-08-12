Istražitelji su otkrili da je osumnjičenik, osim eksploziva, koristio i sofisticiranu metodu poznatu kao "black box".
Hrvat (51) pljačkao bankomate po Sloveniji, evo kako je 'pao'
Nakon višemjesečne serije napada na bankomate na području Policijske uprave Koper, slovenska policija uhitila je 51-godišnjeg hrvatskog državljanina. Muškarac je priveden nakon neuspješnog pokušaja pljačke bankomata u mjestu Senožeče, a sumnjiči ga se za ukupno pet kaznenih djela velikih krađa, od kojih je jedno bilo uspješno. Njegovim uhićenjem okončana je intenzivna potraga za počiniteljem koji je mjesecima izazivao strah i nanosio znatnu materijalnu štetu, pišu slovenski mediji.
Dramatično uhićenje nakon neuspjelog pokušaja
Ključni trenutak istrage dogodio se u noći 6. srpnja. Zbog učestalih napada na bankomate u regiji, policijski službenici provodili su pojačane noćne patrole, nadzirući potencijalne mete. Upravo tijekom jedne takve patrole, zatekli su osumnjičenog u pokušaju napada na bankomat smješten u poslovno-stambenoj zgradi u Senožečama. Suočen s dolaskom policije, muškarac je odustao od svog nauma i pokušao pobjeći pod okriljem noći.
Međutim, brza reakcija policajaca spriječila je njegov bijeg. Nakon kraće potjere, osumnjičenik je sustignut i uhićen na obližnjoj livadi. Prilikom uhićenja, kod njega je pronađena improvizirana eksplozivna naprava, sastavljena od vojnog eksploziva i detonatora, spremna za upotrebu. Pronalazak opasnog eksploziva potvrdio je sumnje policije da se radi o iznimno opasnom i bezobzirnom počinitelju. Osumnjičenik je odmah priveden i određen mu je pritvor.
Djelovao sam, a ciljao bankomate uz granicu
Prema informacijama koje je policija iznijela na konferenciji za novinare, 51-godišnjak je djelovao samostalno, a svaki napad bio je pomno isplaniran. U Sloveniju je dolazio unajmljenim vozilima kako bi prikrio tragove, a za napade je koristio različite alate i tehnike. Njegov modus operandi uključivao je biranje bankomata na osamljenim lokacijama, često u manjim mjestima u blizini granice, što mu je trebalo omogućiti lakši i brži bijeg nakon izvršenja djela.
Od pet napada za koje ga se tereti, samo je jedan bio uspješan. U napadu u Bertokima uspio je eksplozijom probiti bankomat i otuđiti dio novca koji se nalazio u njemu. Ostala četiri pokušaja, uključujući i onaj posljednji u Senožečama, bila su neuspješna, no iza sebe je ostavio ogromnu materijalnu štetu. Eksplozije su uništavale ne samo bankomate, već i fasade i stakla na objektima u kojima su se nalazili.
Istražitelji su otkrili da je osumnjičenik, osim eksploziva, koristio i sofisticiranu metodu poznatu kao "black box". Ta tehnika uključuje fizičko spajanje na unutarnji sustav bankomata pomoću računalne opreme, čime se zaobilazi sigurnosni softver i izdaje izravna naredba za isplatu cjelokupnog novca iz uređaja. Korištenje dviju različitih i kompleksnih metoda ukazuje na njegovu pripremljenost i tehničku potkovanost.