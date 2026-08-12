Hrvat (51) pljačkao bankomate po Sloveniji, evo kako je 'pao'

Nakon višemjesečne serije napada na bankomate na području Policijske uprave Koper, slovenska policija uhitila je 51-godišnjeg hrvatskog državljanina. Muškarac je priveden nakon neuspješnog pokušaja pljačke bankomata u mjestu Senožeče, a sumnjiči ga se za ukupno pet kaznenih djela velikih krađa, od kojih je jedno bilo uspješno. Njegovim uhićenjem okončana je intenzivna potraga za počiniteljem koji je mjesecima izazivao strah i nanosio znatnu materijalnu štetu, pišu slovenski mediji.

Dramatično uhićenje nakon neuspjelog pokušaja

Ključni trenutak istrage dogodio se u noći 6. srpnja. Zbog učestalih napada na bankomate u regiji, policijski službenici provodili su pojačane noćne patrole, nadzirući potencijalne mete. Upravo tijekom jedne takve patrole, zatekli su osumnjičenog u pokušaju napada na bankomat smješten u poslovno-stambenoj zgradi u Senožečama. Suočen s dolaskom policije, muškarac je odustao od svog nauma i pokušao pobjeći pod okriljem noći.

Međutim, brza reakcija policajaca spriječila je njegov bijeg. Nakon kraće potjere, osumnjičenik je sustignut i uhićen na obližnjoj livadi. Prilikom uhićenja, kod njega je pronađena improvizirana eksplozivna naprava, sastavljena od vojnog eksploziva i detonatora, spremna za upotrebu. Pronalazak opasnog eksploziva potvrdio je sumnje policije da se radi o iznimno opasnom i bezobzirnom počinitelju. Osumnjičenik je odmah priveden i određen mu je pritvor.

Djelovao sam, a ciljao bankomate uz granicu

Prema informacijama koje je policija iznijela na konferenciji za novinare, 51-godišnjak je djelovao samostalno, a svaki napad bio je pomno isplaniran. U Sloveniju je dolazio unajmljenim vozilima kako bi prikrio tragove, a za napade je koristio različite alate i tehnike. Njegov modus operandi uključivao je biranje bankomata na osamljenim lokacijama, često u manjim mjestima u blizini granice, što mu je trebalo omogućiti lakši i brži bijeg nakon izvršenja djela.

Od pet napada za koje ga se tereti, samo je jedan bio uspješan. U napadu u Bertokima uspio je eksplozijom probiti bankomat i otuđiti dio novca koji se nalazio u njemu. Ostala četiri pokušaja, uključujući i onaj posljednji u Senožečama, bila su neuspješna, no iza sebe je ostavio ogromnu materijalnu štetu. Eksplozije su uništavale ne samo bankomate, već i fasade i stakla na objektima u kojima su se nalazili.

Istražitelji su otkrili da je osumnjičenik, osim eksploziva, koristio i sofisticiranu metodu poznatu kao "black box". Ta tehnika uključuje fizičko spajanje na unutarnji sustav bankomata pomoću računalne opreme, čime se zaobilazi sigurnosni softver i izdaje izravna naredba za isplatu cjelokupnog novca iz uređaja. Korištenje dviju različitih i kompleksnih metoda ukazuje na njegovu pripremljenost i tehničku potkovanost.

*uz korištenje AI-ja

