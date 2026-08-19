Hrvat (74) iz Švicarske nožem izmasakrirao ženu i kćer: 'Imale su ukupno više od 200 uboda'

Više od godinu i pol nakon stravičnog zločina u švicarskom Bülachu počelo je suđenje 74-godišnjem Ivanu T., optuženom da je kuhinjskim nožem ubio suprugu Vesnu T. (68) i kćer Sanju M. (49). Prema optužnici, ženama je zadao ukupno 213 ubodnih rana. Zločin se dogodio 17. veljače 2025. u obiteljskoj kući. Policija je tog jutra zaprimila dojavu stanara o krvavoj osobi koja je s balkona dozivala pomoć. Kada su policajci stigli, u kući su pronašli dvije mrtve žene, piše švicarski Blick.

Prema navodima tužiteljstva, Ivan T. napao je suprugu i kćer kuhinjskim nožem dugim 33,5 centimetara, čija je oštrica bila duga 20,5 centimetara. Supruzi je, prema optužnici, zadao 84 uboda, a kćer je napao čak 129 puta. Obje žene zadobile su brojne ozljede glave, vrata, trupa i ekstremiteta. Tužiteljstvo navodi da su preminule od kombinacije akutnog zatajenja srca i velikog gubitka krvi. Supruga je pokušala pobjeći u kupaonicu u prizemlju, no Ivan T. ju je slijedio i nastavio napadati.

Tužiteljstvo njegov postupak opisuje kao posebno okrutan, ističući da je ženama nanio mnogo više ozljeda nego što bi bilo potrebno za njihovu smrt. Riječ je o tzv. pretjeranom ubijanju, odnosno nastavku nanošenja smrtonosnih ozljeda nakon što je žrtva već teško ozlijeđena.

Na suđenju je izneseno i da je 74-godišnjak prije zločina imao ozbiljne zdravstvene probleme. Stručnjaci su obitelji preporučili da ga smjeste u ustanovu za skrb i upozorili da je to nužno. Unatoč tome, obitelj ga je 12. veljače 2025. vratila kući. Pet dana kasnije dogodila se tragedija.

Psihijatrijsko vještačenje, koje prema navodima švicarskih medija ima 125 stranica, zaključilo je da je Ivan T. bolovao od demencije praćene psihotičnim odnosno sumanutim idejama. Navodno je vjerovao da ga truju pogrešnim lijekovima te da njegova supruga ima drugog partnera.

Prema vještačenju, u trenutku zločina nije bio sposoban razumjeti protupravnost svojih postupaka te je proglašen neubrojivim. Njegov odvjetnik Ueli Vogel-Etienne rekao je da zbog uznapredovale demencije njegov klijent vjerojatno nije sposoban sudjelovati u postupku niti se izjasniti o onome što se dogodilo.

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Tužiteljstvo stoga traži da se Ivan T. ne kazni zatvorom, nego da bude smješten u preventivni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Tužiteljica je kazala da terapijska mjera nema smisla jer je riječ o neizlječivoj bolesti.

Sanja M. godinama je živjela u Sjedinjenim Američkim Državama, a u Švicarsku je doputovala kako bi pomogla roditeljima, navela je odvjetnica obitelji. Sanja je bila oslonac obitelji te je tijekom napada pokušala zaštititi majku. Na kraju je i sama postala žrtva. Sanja je odrasla u Švicarskoj kao najstarije od petero djece. Godine 1997. otišla je u SAD, gdje je upoznala supruga. Zajedno su dobili tri kćeri.

Pred sudom se, osim kaznenopravnog dijela postupka, raspravlja i o odštetnim zahtjevima obitelji. Oni ukupno dosežu šesteroznamenkasti iznos, a odvjetnica je zatražila i naknadu putnih troškova rodbine koja je iz SAD-a doputovala na suđenje. Ivan T. trenutačno se nalazi u sigurnosnom odjelu forenzičke psihijatrijske ustanove.