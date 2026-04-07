'TU JE DOMOLJUBNA ATMOSFERA'

Hrvat iz Irana za 24sata: 'Nije me strah Trumpovih jezivih poruka. Da sam htio, otišao bih'

Piše Luka Safundžić,
Foto: Ivan Đogić/Profimedia

Rok za otvaranje Hormuškog tjesnaca ističe uskoro, a Hrvat koji je u Iranu otkriva nam kakva je tamo atmosfera...

Svijet s neizvjesnošću iščekuje istek večerašnjeg roka koji je vezan uz otvaranje Hormuškog tjesnaca. Sve je dodatno 'zakuhao' američki predsjednik Donald Trump ranijom objavom na društvenim mrežama. 

- Cijela jedna civilizacija večeras će nestati i nikada se više neće vratiti - napisao je u objavi na svojoj platformi Truth Social.

- Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće. Međutim, sada kada imamo potpunu i totalnu promjenu režima, gdje prevladavaju drugačiji, pametniji i manje radikalni umovi, možda se može dogoditi nešto revolucionarno dobro - nastavio je američki predsjednik.

- Tko zna? Saznat ćemo večeras, u jednom od najvažnijih trenutaka u dugoj i složenoj povijesti svijeta. 47 godina iznude, korupcije i smrti konačno će završiti. Bog blagoslovio veliki iranski narod - napisao je Trump. On je ranije zaprijetio uništenjem iranskih elektrana i druge civilne infrastrukture, poručivši da će se zemlja suočiti s teškim posljedicama ako do utorka u 20 sati po istočnoameričkom vremenu ne otvori Hormuški tjesnac.

S druge strane pakistanski  premijer Shehbaz Sharif je pozvao američkog predsjednika i iranske vlasti da pristanu na dvotjedno primirje kako bi se otvorio prostor za mirovne pregovore. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je za Axios kako je predsjednik upoznat s prijedlogom te da se odgovor očekuje uskoro. I dok napetosti rastu, mi smo razgovarali s Hrvatom Ivanom Đogićem koji se trenutačno nalazi u Iranu. 

- Atmosfera je domoljubna, pogotovo nakon zadnje Trumpove objave koja narod može samo još više ujediniti. Raketiranja su počela prije više od mjesec dana i da sam htio već bih otišao - rekao nam je. Ovaj Hrvat dodao je i kako ga nije strah nakon jezive Trumpove objave. 

- Mene nije strah. Domoljubna atmosfera znači da je narod na ulicama i okuplja se oko civilne infrastrukture iskazujući prkos prema otvorenoj prijetnji ratnim zločinom - kaže nam Đogić koji se inače nalazi u Esfahanu.

Inače, Đogić u Iran dolazi još od 2018. godine i taj je kraj postao njegova stalna adresa. Autor je nekoliko knjiga o Iranu te turističkog vodiča, a već godinama vodi ture za hrvatske turiste, upoznavajući ih s bogatom poviješću, kulturom i svakodnevnim životom u ovoj zemlji.

