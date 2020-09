Hrvat iz Njemačke o strogim mjerama: 'Sad nam govore i da ne idemo van države na odmor'

Škole i tvornice ostaju otvorene, no praktički sve ostalo Nijemci su hitno postrožili. Alberto Stanić već tri i pol godine živi u Njemačkoj i kaže da su već navikli na stalna upozorenja

<p>Puljanin <strong>Alberto Stanić</strong> (35) već tri i pol godine živi i radi u Njemačkoj. Otišao je kao i mnogi, u potragu za boljim životom. Tamo ga je zatekla pandemija korona virusa, a zbog rastućeg broja novozaraženih i nove strože mjere, među kojima je i preporuka Angele Merkel da se jesenski odmori provedu u Njemačkoj ili pak na područjima Europe s niskim epidemiološkim rizikom.</p><p>- U gradu gdje živim te u bližoj okolici je oko 3000 Hrvata. Živim u regiji Baden Württemberg, kraj Stuttgarta. Radim kao mesar i živim tu već tri i pol godine i zadovoljan sam. Ne planiram se još vratiti u Hrvatsku i iskreno, nije mi žao što sam otišao. Nijemci se generalno gledajući ne boje korona virusa. Ne boje se niti Hrvati koje ovdje žive, možda tek pojedinci. Međutim, ovdje se doista svi apsolutno pridržavaju svih pravila koja su u tom trenutku na snazi - ispričao nam je Alberto i dodao da se nose maske, svi se drže razmaka, a sredstva za dezinfekciju su na svakom koraku. Kaže i da su ljudi već navikli na stalna upozorenja.</p><p>Smatra da većeg "lockdowna" u Njemačkoj neće biti, kao niti zatvaranja granica.</p><p>- Kako sada stvari stoje, mislim da će se Njemačka usuglasiti i "pomiješati" sa švedskim modelom, kako ne bi patilo gospodarstvo. Njemačka će se zadužiti dosta zbog te pandemije koronavirusa, jer je puno izgubila do sad, kao i uostalom sve zemlje. Međutim nema većeg straha jer su ljudi shvatili da je virus opasan, ali ne u toj mjeri kakvog ga se prvotno smatralo - rekao je Puljanin. I sam je čuo da će se nove mjere utvrđivati po regijama diljem Njemačke. </p><p>- Već se govori da godišnje odmore planiramo iskoristiti u Njemačkoj i da ne idemo u druge zemlje, a ako se pak ide, da to bude odlazak u Italiju, što me zaista čudi. Ono što vidim iz prve ruke je da nikome ništa nije više novo i strano što se tiče donošenja mjera. Također, i oni koji su ostali bez posla zbog Covida-19, polako se vraćaju na svoje poslove. Posla ima koliko ti srce želi, a i radnika se traži na svakom koraku - objasnio je Puljanin s njemačkom adresom.</p><h2>'Moramo spriječiti novi lockdown'</h2><p>- Znamo da nas čeka iznimno teško razdoblje na zimu. Sigurna sam da će se naš uobičajeni način života ubrzo vratiti, ali sad svi moramo biti razumni i poštovati pravila - stoji u obraćanju parlamentu njemačke kancelarke <strong>Angel Merkel</strong> povodom uvođenja znatno strožih mjera u borbi s koronom. Nije to ona prava karantena, potpuni lockdown, ali je korak koji znatno postrožuje mjere. I vjerojatna najava onoga što, sudeći prema brojevima, čeka ostale Europljane. Naime, projekcije koje su izradili njemački epidemiolozi predviđale su da bi, uz postojeće mjere, Njemačka novu godinu mogla dočekati s čak 19.000 novozaraženih na dan! Trenutačno su im brojevi desetak puta manji.</p><p>Njemačka javnost posebno je šokirana posljedicama velike svadbe s koje je na kraju bilo stotinu zaraženih, od čega čak 40 djece. Zbog svega toga Merkel je u srijedu predstavila nove mjere kojima se broj dopuštenih ljudi na privatnim okupljanjima ograničava na 25, a na javnim na 50 ako je broj zaraženih veći od 35 na 100.000 ljudi. Na saveznim pokrajinama je da same odluče hoće li, s obzirom na epidemiološku situaciju, potpuno zabraniti točenje alkohola, primjerice.</p><p>Uvodi se kazna od 50 eura za svakog ugostitelja koji ne dostavi ispravne podatke o gostima kako bi se mogli pratiti kontakti zaraženih. Njemačka uvodi i brzi test na granici za sve koji se budu vraćali iz inozemstva. Gotovo posvuda u Europi stanje se pogoršava. Slovačka (567) i Ukrajina (4027) u srijedu su prijavile najveći broj novozaraženih od početka pandemije. U Belgiji su premašili broj od ukupno 10.000 mrtvih od korona virusa.</p>