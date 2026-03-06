Hrvat osvojio čak 300.000 eura na Jokeru 6. Drugi nije pogodio baš ništa pa dobio 80.000 eura

U novim igrama na sreću Hrvatske lutrije ostvarena su čak dva dobitka. Jedan igrač osvojio je dobitak Joker 6 u iznosu od 326.335,94 eura, a drugi pak u igri 'Sve ili ništa' nije pogodio nijedan broj te je ostvario dobitak u iznosu od 80.000,00 eura.

U 56. kolu igre Joker izvučen je dobitni Joker broj 879962 koji je igraču iz Daruvara donio dobitak Joker 6 u iznosu od 326.335,94 eura. Igrač je odigrao tri kombinacije igre Eurojackpot, s obje dodatne igre Joker te je ovaj dobitak osvojio za ukupno uplaćenih 7,20 eura. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Ulici Stjepana Radića 7 u Daruvaru.

U 65. kolu igre 'Sve ili ništa' izvučeni su brojevi 1, 2, 3, 5, 8, 15, 17, 18, 20, 21 i 22, a igrač koji je dobitni listić uplatio preko interneta osvojio je dobitak 0 (ništa) u iznosu od 80.000,00 eura.

Sljedeće izvlačenje igre Joker 6 održat će se u subotu 07.03.2026., a jamčeni glavni dobitak iznosi 60.000,00 eura. Istoga dana održat će se i sljedeće izvlačenje igre 'Sve ili ništa'.