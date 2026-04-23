Hrvat osvojio drugo mjesto na međunarodnom natjecanju oružanih snaga u Minnesoti

Pripadnici Oružanih snaga RH sudjelovali su na natjecanju Minnesota Best Warrior Competition 2026. u saveznoj državi Minnesoti u Sjedinjenim Američkim Državama. Drugo mjesto u međunarodnoj kategoriji natjecanja osvojio je pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske razvodnik Filip Palijan, pripadnik Voda za uklanjanje eksplozivnih naprava u Inženjerijskoj bojni Gardijske oklopno-mehanizirane brigade u Vukovaru.

- Čast mi je što predstavljam svoju domovinu u Americi. Za natjecanje Minnesota Best Warrior Competition 2026. pripremao sam se s natporučnikom Perkovićem od sredine ožujka 2026. u Vinkovcima. Fizička sprema nam je već bila na zavidnoj razini jer smo se prije tog natjecanja pripremali za natjecanje za najbolji borbeni tim Gardijske oklopno-mehanizirane brigade, ali nastavili smo s pripremama i naporno trenirali - rekao je Palijan.

- Natjecanje je bilo izrazito zahtjevno jer traje četiri dana i bili smo ocjenjivani 24 sata. Uz sve ostalo, ocjenjivalo se znanje engleskog jezika, vojnički izgled i ponašanje. Vremenski uvjeti su bili teški – jaki vjetar, kiša, led i snijeg pratili su nas posljednja dva dana natjecanja. Imali smo dva dana obuke prije natjecanja da se upoznamo s njihovim naoružanjem, rekao je.

Razvodnik Palijan osvrnuo se i na izvrsnu suradnju sa stranim pripadnicima oružanih snaga.

- Suradnja s kolegama iz drugih zemalja je bila odlična. Imali smo sponzora iz Nacionalne garde Minnesote koji nam je uvijek bio na raspolaganju i išao je s nama gdje god smo i mi išli, ali ne samo on nego i drugi njihovi pripadnici koji su bili u organizaciji. Upoznali smo puno dobrih ljudi i stekli puno novih prijateljstava, kaže.

Natjecanje Best Warrior Competition 2026. održano je u centru za obuku Camp Ripley, a natjecatelji, pripadnici Nacionalne garde Minnesote te pripadnici oružanih snaga Kanade i Hrvatske, testirali su svoje vojničke vještine. U 72 sata natjecatelji su pješice prošli gotovo 48 kilometara, izvršavajući 18 disciplina, uključujući kretanje pod vatrom, prepoznavanje i upotrebu ručnih granata, prelazak mokrog prostora i simulaciju povijesnih vojnih djela. U međunarodnoj kategoriji natjecanja saveznički partneri treniraju, natječu se i jačaju interoperabilnost uz Nacionalnu gardu Minnesote. Od 1996. godine Hrvatska i Minnesota surađuju putem Programa državnog partnerstva Nacionalne garde.