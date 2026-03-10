Užas u Ozlju: Hrvat (32) prebio Uzbekistanca pa ometao Hitnu koja ga je spašavala. Umro je

Nakon što je karlovačka policija u nedjelju zaprimila dojavu djelatnika Hitne pomoći kako u Ozlju Hrvat (32) ometa reanimaciju Uzbekistanca (44), policija nad 32-godišnjakom provodi istragu, a u ponedjeljak su ga predali pritvorskom nadzorniku. Utvrdili su da je bio pod utjecajem alkohola od 0.78 promila te da je ubio 44-godišnjaka, piše PU karlovačka.

Iz za sada neutvrđenih razloga, u kući 61-godišnjaka u Ozlju više je puta udario u glavu 44-godišnjeg Uzbekistanca i nanio mu teške ozljede, od kojih je i preminuo na mjestu. Policijska uprava karlovačka, ozaljska policija i Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu nastavljaju istragu.

Osim toga, djelatnike Hitne pomoći je prilikom ometanja i vrijeđao. Protiv 32-godišnjaka će podnijeti i optužni prijedlog zbog kršenja javnog reda i mira. Isto tako je zbog utvrđenih prekršaja prema njemu postupano i sukladno odredbama Zakona o osobnoj iskaznici i Zakona o prebivalištu.