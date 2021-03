Stigla je nova nada za liječenje protiv Covida-19!

Međunarodni tim znanstvenika Tehničkog sveučilišta u Braunschweigu i Centra za infektivna istraživanja u časopisu Nature Communications je objavio članak o razvoju posebnih antitijela protiv korona virusa.

- Ne radi se o cjepivu, nego o strategiji koja u osnovi djeluje kao lijek, tako da se protutijela mogu davati ljudima koji su oboljeli od COVID-a, a ne preventivno kao cjepivo da se ljudi ne bi razboljeli - objasnio je za Dnevnik HTV-a dr. Luka Čičin-Šain, virusni imunolog u Centru za infektološka istraživanja u Braunschweigu u Njemačkoj.

Protutijela kakva tijelo inače razvija se uzimaju od pojedinaca koji ta protutijela već imaju, potom se unose u epruvetu i daju drugim ljudima koji ta protutijela još nisu stigli razviti te kako bi se njihov organizam potom obranio od infekcije.

- Sigurno nismo prvi koji su razvili protutijelo, ima i drugih timova. Poznato je da je i Donald Trump dobio terapiju protutijelima kada se razbolio i to mu je vjerojatno pomoglo, no novost je da smo mi ta protutijela dobili od seruma pojedinaca još puno prije nego što se pandemija pojavila. Radi se o serumima koji su dobiveni 2018. - 2019., kada taj virus nije ni postojao. Iz njih smo uspjeli izdvojiti ona protutijela koja prepoznaju virus, koja su ga u stanju neutralizirati, i to je vrijednost naše ideje. Ne treba se čekati da netko napravi protutijela kako bismo ih izolirali iz već zaraženih ljudi, nego možemo čim se neka pandemija pojavi, koristeći ovu metodu, izolirati protutijela iz dobrovoljaca koji nikad nisu ni bili inficirani i vrlo brzo početi razvijati lijek koji može kontrolirati virus. Poanta je u brzini djelovanja protiv novih pandemija - objasnio je Čičin-Šain.

- Svjedoci smo neviđene brzine u razvoju cjepiva, EMA je danas odobrila već četvrto cjepivo koje dolazi na tržište, peto - Sputnik - uskoro bi također moglo biti odobreno. Dakle, širom svijeta proizvode se cjepiva kojima možemo stati na kraj pandemiji. Normalno se cjepivo razvija i proizvodi oko pet godina, sada se sve događa u godinu dana. Vidimo da tehnologija pomaže i da će koronavirus uskoro biti stvar prošlosti - smatra Čičin-Šain, a dotakao se i stanja u Njemačkoj, kao i u Hrvatskoj:

- U Njemačkoj zaista brojke rastu, vlada je odlučila otvoriti zemlju i omogućila da se virus širi, nijedan virolog nije zadovoljan sa stanjem. U Hrvatskoj također brojke rastu i potreban je plan što se može napraviti, kako se treba reagirati ako se situacija pogorša. Važno je da se brojke spuste prije ljeta kako ne bi propala i turistička sezona - poručio je Čičin Šain za HRT.