Hrvat radio za 7 predsjednika: 'Nixon mi je poklonio smoking'

Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush senior, Bill Clinton te George Bush, redom su čak sedmorica američkih predsjednika s kojima je u svojoj 33-godišnjeg karijeri službovanja u Bijeloj kući surađivao Riječanin Boris Paškvan (76).

On se prije nekoliko dana vratio iz Washingtona sa proslave iznenađenja 20 godina poslovanja Katje Bullock, specijalne asistentice i stručnjakinje za formiranje Vlade sadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL Bivši vrhovni sudac Eric Warren u Paškvanu je vidio potencijal te mu omogućio posao organizatora svečanih prijema u Bijeloj kući.

Uvijek na putu, ovog vitalnog Sušačanina teško je uhvatiti za glavu ili rep, no to je ono što ga, kaže, održava u formi.

– Istina je, znaju mi reći da više vremena provedem u avionu nego na bilo kojem drugom mjestu, no meni takav tempo odgovara. Dok budem mogao, putovat ću – kaže Boris i dodaje kako je prije ovog putovanja, u Americi bio za božićne blagdane kada ga je Donald John Trump, 45. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država pozvao na božićno-novogodišnje primanje.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL Njegov posao podrazumijevao je brigu o svim prijemima čak sedmorice predsjednika, od Richarda Nixona do mlađeg Georgea Busha

- Bilo je lijepo, fino sam se napričao sa gospom Melanijom, koja se ugodno iznenadila kada sam joj se obratio na hrvatskom. Ona je jedna lijepa, uljudna i prijazna žena, a osobno, nemam ništa ni protiv Trumpa - kaže Boris.

- Ljudi o Trumpu imaju oprečna mišljenja, svi znamo da je on šoumen, ali činjenica je da je on vrlo zanimljiv i neposredan sugovornik te jedan vrlo sposoban biznismen i da je Amerika u jednoj godini njegovog poslovanja ušla u ekonomski plus.

- Moram priznati da ga ljudi u Bijeloj kući iznimno vole i cijene, a o djeci da ne govorim. Unatoč tome što ima djecu sa tri različite žene održao je cijelu familiju na okupu i svi su vrlo povezani i dobro komuniciraju, kaže Paškvan i sam otac dvojice sinova te djed petero unuka zbog kojih se najviše često vraća u Hrvatsku nakon umirovljenja.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Njegov ulazak u Bijelu kuću je, nastavlja, bio sasvim slučajan nakon što je ‘65. godine otišao u Ameriku kod pokojne sestre Sonje i tamo se zaposlio. Sa završenom elektrotehničkom školom zaposlio se na građevinama radeći, među ostalim, i na kući kćeri Erica Warrena, ondašnjeg vrhovnog državnog suca SAD-a. Zahvaljujući kućnoj pomoćnici Karmen, koja ga je nagovorila da se počne baviti organiziranjem svečanosti u kućama ondašnje elite, počeo se baviti organizacijom prijema i dospio u Bijelu kuću.

- Nezadovoljan tadašnjim poslom, Karmen me jednom upitala zašto ne počnem raditi dobro plaćeni posao organizatora svečanosti u kućama bogatih i uglednih Amerikanaca. Kada sam joj rekao da ja o tome ništa ne znam, ona je rekla da ne brinem jer će me ona svemu naučiti. I tako me podučavala šest mjeseci, nakon čega smo jedan dan postavljali i uređivali stol kada je u kuću ušetao začuđeni Waren i rekao: “Nisam znao da danas imamo goste”. Kako smo već bili u dobrim odnosima, jer se vrlo često pojavljivao na gradilištu kuće svoje kćeri, objasnio sam o čemu se radi. Njegova je supruga bila Šveđanka, a kako sam u Ameriku došao iz Švedske, i to nas je na neki način zbližilo.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL O političkim odlukama svojih poslodavaca nije nikad posebno razmišljao, a uz američke predsjednike upoznao je i brojne svjetske uglednike te glumce

Zamislio se videći uređeni stol, i upitao me: “Ozbiljno bi htio raditi taj posao?” što sam potvrdio, a on na to rekao da idući dan dođem k njemu u ured... I tako je započeo moj američki san, a ostalo je povijest - prisjeća se nasmijani Paškvan, koji je od tog dana počeo raditi za organizaciju prijema u Bijeloj kući. Njegov posao podrazumijevao je brigu o američkim predsjednicima te njihovim prijemima u i izvan Bijele kuće.

- Bio sam taj koji je pazio da na prijamima sve štima. I štimalo je. Svih sedam predsjednika s kojima sam surađivao, kao i njihove supruge, ostali su mi u lijepoj uspomeni - rekao je.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL Posebno ga se dojmila ljepota Elizabeth Taylor.

Pa ipak, najveći dojam na njega je ostavio prvi predsjednik za kojeg je radio, a to je tada bio Richard Nixon.

- On me je odmah prihvatio i sve je poštivao, što mi je, budući da mi je majka bila Dalmatinka i uvijek govorila - poštuj koliko te poštuju, iznimno dojmilo. On mi je čak poklonio i moj prvi smoking, kojeg i danas čuvam - prisjeća se.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL Tijekom božićnih blagdana Donald Trump ga je pozvao na primanje u Bijelu kuću

U dragom sjećanju ostao mu je i predsjednik Ford, koji je, kaže, bio iznimno privržen obitelji. Osobito ga se dojmila i njegova supruga Betty koja je bila iznimno draga i pristupačna, brižna i divna gospođa i majka. Otac i sin Bush bili su, kaže, različiti po tome jer je otac bio mnogo iskusniji i sposobniji političar, dok je mlađi sin bio pun humora i veselja. S Carterom je pak malo surađivao jer je on rezao mnoge sastanke i druženja, koja je smatrao nepotrebnim. Ronald Regan bio je, kaže Boris, fantastičan, iznimno simpatičan i smiren za razliku od supruge Nancy, koja je bila malo što bi primorsci rekli - “zapučena” i vidjelo se da je vladarica. Uz njih, upoznao je i brojne svjetske uglednike te glumačke zvijezde.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

No, koliko god volio svoj posao, Paškvan se tijekom svojih godina počeo baviti i svojom najvećom ljubavi, a to je rastauracija.

- Uvijek sam volio raditi s rukama te sam otišao na nekoliko tečaja i počeo raditi i restauracije. Na kraju sam restaurirao pola Bijele kuće, ali i predmete poput Fabergeovih jaja, čaleža Ekatarine Velike, ruske ikone, lestere s mineralnim kristalima... Taj me posao smiruje dok rad s ljudima nekad zna biti zahtjevan i težak - opisuje nam Paškvan, koji se, naglašava, u Americi jako dobro snašao i koji se, priznaje, u nju uvijek rado vraća.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Da se razumijemo, ja sam Riječanin i volim ovu našu zemlju, koja je predivna, ali mi je nažalost već godinama kažnjavamo umjesto da je cijenimo i u njoj uživamo - zaključuje vitalni Boris Paškvan.