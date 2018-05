Hrvat Sertič želi u slovenski parlament: Čak ima i pjesmu...

Pjesma je do sad imala oko 20.000 pregleda i siguran sam da ću tako najbolje poslati poruku svojim biračima. Objavio sam je prije pet dana. Želim u parlament jer smatram da mogu Sloveniji donijeti puno dobroga. Nisam menadžer niti sam u politici zbog novca, a plaća u parlamentu bi mi bila manja nego što je imam sada, objašnjava Danijel Sertič (41), proizvođač čokolade u Kopru. Politikom se bavi već desetljećima. Kaže kako ga je otac '94 upisao u stranku Janeza Janše iz koje je sam izašao 2011. godine jer, tvrdi, ondje nije bilo demokracije.

PREMIERNO !!!!!!!!! Objavljam pesem, za katero sem sam napisal besedilo. Zapel in uredil glasbo pa VELIK umetnik Igor Mikolič. Igor hvala, da si jo zapel in spoznal, da je besedilo iskreno. Kampanjo se lahko gremo tudi z glasbo🎼🎵🎶🎸 Iskrena hvala za vsak vaš všeček !!😊💙💚#SertičMisliResno Posted by Sertič Danijel, kandidat Nove Slovenije - NSi on Monday, 21 May 2018

Odlučio je pristupiti kršćanskim demokratima Nova Slovenija koja trenutačno u parlamentu ima šest zastupnika, a nada se kako će im se i on pridružiti nakon republičkih izbora 3. lipnja.

- Pjesmu sam snimio krajem veljače. Ondje ljudima objašnjavam da dobar političar nije osoba s visokim obrazovanjem poput doktora ili profesora, nego je važno željeti promijeniti stvari na bolje. Upravo sam to spreman učiniti baš ja. A spominjem i suprugu koja mi govori da je politika prljava i da se u to ne bih trebao upuštati. Ona me podupire u svemu što radim, ali kaže da je politika gubljenje vremena – smije se Sertič.

Otac je dvoje djece, ima kćer od 20 i sina od osam godina. Majka mu je Zadranka, a otac iz Plitvičkih jezera. Rodio se i odrastao je u Sloveniji pa se osjeća kao Slovenac, iako voli Hrvatsku u kojoj je proveo djetinjstvo, osobito u Zadru. Po struci je prehrambeni tehničar.

- Vjerujem da će moja pjesma stranci sigurno donijeti još koji glas na izborima. Ako dobijemo 12 posto, sigurno ulazim u parlament i veselim se izazovima koji su ispred mene. Tada će se pokazati da sam drugačiji političar od onoga na što su ljudi navikli. O tome svjedoči i moja kampanja, jer eto, ja iz srca i iskreno pjevam o boljitku zemlje, dok si drugi bacaju kamenje pod noge – zaključio je Sertič.