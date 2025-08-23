Obavijesti

News

Komentari 0
ČESTITAMO

Hrvat sretnih ruku! Igrač osvojio na lutriji gotovo 90.000 eura

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvat sretnih ruku! Igrač osvojio na lutriji gotovo 90.000 eura
Foto: Hrvatska lutrija

Sljedeće izvlačenje igre Joker je u nedjelju 24. kolovoza 2025.., a jamčeni glavni dobitak iznosi 60.000,00 eura

U 202. kolu igre Joker, izvučen je dobitni Joker broj 184310, koji je nekome iz Daruvara donio dobitak Joker 6 u iznosu od 89.261,77 eura.

Odigrane su tri kombinacije igre Loto 7, prekriženo je DA za dvije igre Joker te je za uplaćenih 4,20 eura ostvaren dobitak od 89.261,77 eura.

ČESTITAMO Hrvati sretnih ruku! Jedan fulao sve brojeve i dobio 80.000 eura dok je drugi izvukao Jokera
Hrvati sretnih ruku! Jedan fulao sve brojeve i dobio 80.000 eura dok je drugi izvukao Jokera

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu :

Hrvatska Lutrija, Stjepana Radića 7, Daruvar.

Sljedeće izvlačenje igre Joker je u nedjelju 24. kolovoza 2025.., a jamčeni glavni dobitak iznosi 60.000,00 eura

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Brutalni napad u Zagrebu u Tkalčićevoj ulici: 'Njih desetak maskiranih mlatilo je dvojicu!'
STRAŠNO

VIDEO Brutalni napad u Zagrebu u Tkalčićevoj ulici: 'Njih desetak maskiranih mlatilo je dvojicu!'

Zagrebačka policija objavila je da je 29-godišnjak teško ozlijeđen u napadu. Maskirani napadači udarali su ga tupim predmetom, najvjerojatnije palicom
VIDEO Branitelji i huligani prekinuli festival u Benkovcu: 'Jedan od njih me i udario'
SRAMOTAN NAPAD

VIDEO Branitelji i huligani prekinuli festival u Benkovcu: 'Jedan od njih me i udario'

Festival je trebao biti otvoren danas s programom Lakrdija i psovanje rata, s nastupima Trupe OvoOno (predstava Ubu ovo ono) i Damira Avdića, BiH glazbenika, a završiti 29.8. s predstavom Olivera Frljića
FOTO Range Roverom blokirala promet u Zagrebu pa napala vozača ZET-a?! 'Pao je na pod'
DRAMA U CENTRU

FOTO Range Roverom blokirala promet u Zagrebu pa napala vozača ZET-a?! 'Pao je na pod'

Kontaktirali smo zagrebačku policiju, potvrdili su nam da su zaprimili dojavu no dolaskom na mjesto događaja nisu nikog zatekli

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025