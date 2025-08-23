Hrvat sretnih ruku! Igrač osvojio na lutriji gotovo 90.000 eura

U 202. kolu igre Joker, izvučen je dobitni Joker broj 184310, koji je nekome iz Daruvara donio dobitak Joker 6 u iznosu od 89.261,77 eura.

Odigrane su tri kombinacije igre Loto 7, prekriženo je DA za dvije igre Joker te je za uplaćenih 4,20 eura ostvaren dobitak od 89.261,77 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu :

Hrvatska Lutrija, Stjepana Radića 7, Daruvar.

Sljedeće izvlačenje igre Joker je u nedjelju 24. kolovoza 2025.., a jamčeni glavni dobitak iznosi 60.000,00 eura