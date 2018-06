Hrvat sve organizirao? U Italiji ukrali slike 'teške' 26 mil. eura

Talijanska policija pokušava rasvijetliti detalje spektakularne pljačke umjetnina iz travnja prošle godine kada su u Monzi ukradene umjetničke slike čija se vrijednost procijenjuje na 26 milijuna eura. Riječ je o slikama Svete obitelji Petera Paula Rubensa i 'Djevojke na travnjaku' Pierrea Augustea Renoira.

Policija je uhitila petero ljudi među kojima i Hrvata Nenada Jovanovića (44) koji ima prebivalište u Trezzanu, a kojeg za sada smatraju 'mozgom operacije', prenosi Corriere della Serra. Jovanović je imao izraelsku putovnicu te se predstavljao kao rabin i izraelski diplomat Samuel Abraham Lewy Graham.

Uz Hrvata uhićena su i braća Rocco (52) i Francesco C. (49) iz pokrajine Kalabrije, a kućni pritvor određen je za G. G. (62) i C. G. (32), oca i sina. Istražitelji sada pokušavaju doznati tko je zapravo organizirao cijelu pljačku jer sumnjaju da je Jovanović mogao sam provesti ovako zahtjevnu akciju. Pratili su vlasnika dvije galerije, na Sardiniji i u Londonu, koji je Renoira nudio na prodaju. Pojavio se 'rabin' s kojim je na sastanku u Sporting Clubu Milana 2 dogovorena cijena od 26 milijuna eura. 'Rabin' je kao mjesto za sklapanje ugovora ponudio sjedište počasnog albanskog konzulata u Brianzi, predjelu pokrajine Lombardije na sjeveru Italije. Prodavač je došao s dvije slike upakirane u kutije, a kupci su bili 'rabin' i još jedna osoba. Rekavši kako žele testirati autentičnost slika, uzeli su slike od prodavača, no 'rabin' daljinskim upravljačem otvara vrata rezidencije i bježi u kamion u kojemu su čekali pomagači.

Policija umjetnine još nije pronašla.