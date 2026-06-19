Hrvat u Iranu za 24sata: 'Iran je pobijedio. Esfahan gdje živim je izgledao kao Zagreb 1991!'

Nakon 108 dana rata, Iran i SAD potpisali su Memorandum o razumijevanju, iako službena ceremonija u Švicarskoj nije održana. Islamabadski memorandum o razumijevanju, potpisan sredinom lipnja 2026. godine od strane američkog predsjednika Donalda Trumpa i iranskog predsjednika Masouda Pezeškiana sadrži 14 točaka koje služe kao okvir za pregovore o trajnom miru, a primarni mu je cilj trenutačno zaustavljanje vojnih operacija na svim frontama, uključujući i prostor Libanona.

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Jedan od najvažnijih aspekata memoranduma odnosi se na stabilizaciju globalne trgovine i ekonomsko olakšanje. Iran se obvezao odmah otvoriti Hormuški tjesnac za slobodan komercijalni brodski promet bez naknade u trajanju od 60 dana, dok se paralelno s regionalnim akterima traži dugoročno rješenje za plovidbu.

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Zauzvrat, Sjedinjene Američke Države pristale su ukinuti pomorsku blokadu iranskih luka te izdati privremene dozvole za izvoz iranske sirove nafte i popratne bankovne transakcije, što Teheranu donosi brzu financijsku stabilizaciju.

Novac

Sjedinjene Američke Države obvezale su se da će, u suradnji s regionalnim partnerima, razviti konačan i uzajamno dogovoren plan za rekonstrukciju i gospodarski razvoj Irana, težak najmanje 300 milijardi dolara.

Mehanizam za provedbu ovog masovnog financijskog paketa bit će finaliziran u sklopu konačnog sporazuma. Osim toga, stupanjem na snagu memoranduma, SAD i Iran započinju dogovore o procedurama za oslobađanje ranije zamrznutih iranskih financijskih sredstava u inozemstvu, uz izdavanje svih potrebnih američkih licenci i dozvola za prateće bankovne transakcije i osiguranja.

Nuklearno oružje

Pitanje nuklearne sigurnosti i dalje ostaje u središtu pozornosti. Iako memorandum potvrđuje iransku obvezu da neće razvijati niti nabavljati nuklearno oružje, detaljna demontaža vojne i nuklearne infrastrukture ostavljena je za završnu fazu pregovora. Obje su strane postavile strogi rok od 60 dana unutar kojeg moraju usuglasiti i potpisati konačni, pravno obvezujući mirovni sporazum, koji bi potom trebao dobiti i potvrdu Vijeća sigurnosti UN-a, isto kao što je bio slučaj s JCPOA sporazumom iz 2015. kojeg je Trump na nagovor Benjamina Netanyahua poništio.

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Zagrepčanin i turistički vodič Ivan Đogić koji godinama živi u Esfahanu (3. najveći grad u Islamskoj Republici) govori nam da zapravo i nije bilo velike euforije oko Memoranduma o razumijevanju, ali da je Irancima napokon laknulo jer više ne žive pod bombama.

- Iranci generalno nisu euforičan narod, bilo da je riječ o početku rata ili kraju rata tako da se na ulicama velike razlike u odnosu na normalnu svakodnevicu ne mogu vidjeti. No narod je svakako zadovoljan i sretan. Iranski mediji pišu da je Iran pobjednik ovog rata, ali treba biti iskren i priznati da to pišu i svi svjetski mediji. Uostalom, treba samo pročitati Memorandum i sve je vrlo jasno. Zna se da pobjednik rata uzima ratni plijen i kroz samo pitanje u kojem navodite 300 milijardi dolara namijenjenih Teheranu jasno je tko je pobjednik jer nikad se ne događa da pobjednik isplaćuje ratnu odštetu poraženom - otkriva nam gospodin Đogić te odbacuje bilo kakvu tvrdnju da je Trump bio velikodušan ovim ugovorom.

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- Teza o Trumpovom velikodušnom ustupku kriva je jer ništa što je napisano u Memorandumu nije poklonjeno, Iran je to dobio ili pregovorima ili ratom. Dapače, znakovito je da je Trump u Versaillesu pred kamerama potpisao Memorandum upravo na perzijskom jeziku - dodaje Ivan Đogić.

Foto: Anna Moneymaker

Pitali smo ga postoji bojaznost među Irancima da bi se napadi mogli ponovno dogoditi, pogotovo kada završi Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.

- Istina da je ovo samo Memorandum, ali u njemu se nalaze mnoge konkretne točke koje su već stupile na snagu jer u pregovorima nakon 60 dana će se raspravljati samo o obogaćenom uraniju, nuklearnom programu i sankcijama. Osim ključne stavke prekida rata, mnoge točke iz Memoranduma su već implementirane ili su u procesu implementacije - npr. trenutačan prekid blokade iranskih luka, postupno otvaranje Hormuškog tjesnaca, odmrzavanje iranske imovine i prekid sankcija na izvoz iranske nafte. Pred nama je vrlo turbulentnih 60 dana u kojima je sve moguće, no to nema veze sa Svjetskim prvenstvom jer ono nije nešto što bi SAD i Izrael spriječilo da ponovno uđu u rat ako uvide pogodnu priliku - govori nam Hrvat u Iranu i dodaje da je Islamska Republika spremna za novi rat iako se iz Washingtona diseminiraju poruke o potpunom vojnom slomu Irana.

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- Iran je spreman na svaki scenarij uključujući i povratak ratu, no iranska pozicija je danas svakako jača nego što je bila prije rata. Ključ je u Hormuškom tjesnacu jer i Trump je prije nekoliko dana izjavio da su rezerve nafte na kritično niskim razinama i da je za održavanjem niskih cijena nafte bilo nužno hitno otvaranje Hormuškog tjesnaca, pa čak i pod cijenu nepodržavanja Izraela u eskalaciji. To sad vidimo u unutarnjim prepirkama američkih i izraelskih dužnosnika i činjenici da je predsjednik iranskog parlamenta Mohamadbager Galibaf izjavio da je Iran u posljednjoj eskalaciji u Libanonu upravo ne napadom na Izrael osigurao višestruki dobitak kroz brzu reviziju Memoranduma potpisanog sljedećeg dana - objašnjava nam strateško promišljanje koje trenutačno vlada u Teheranu.

Život pod bombama

Nemoguće je razgovarati o ratu, a da se ne spomenu oni koji najviše pate, a to su nevini civili.

- Rat iranskom narodu nije donio ništa dobro jer nitko u ratnim okolnostima ne očekuje blagostanje, no situacija nikad nije bila kritična ili izvan kontrole. Nikad nije bilo nestašica ili redova, a prosječan Iranac je išao na posao i živio svoju svakodnevicu skromnije i štedljivije, ali relativno normalno. Poginulo je puno ljudi i uništeno je mnogo objekata, no ništa od toga nije bilo niti blizu opasnosti strateškog poraza Irana ili humanitarne katastrofe. Dapače, usudit ću se reći da u narodu (a možda čak i u vlasti) prevladava ponos i pozitivno iznenađenje kojom lakoćom je Iran konvencionalnim oružjem i geostrateškim i političkim pritiskom pobijedio dvije nuklearne velesile. I sve to uz vojne i ekonomske rezerve koje su u stanju dugoročno tolerirati i višestruko težu situaciju - govori nam gospodin Đogić koji je većinu rata proveo na selu kod obitelji supruge.

Foto: Avi Ohayon

- Tijekom rata većinu vremena smo bili na selu supruginog djeda. Naš stan nije oštećen, ali dvoje prijatelja je na svojim kućama imalo oštećenja od vala obližnjih eksplozija. Ratnu situaciju u Esfahanu bih mogao usporediti sa Zagrebom 91. ili 95. godine pri čemu je bilo oštećenja i poginulih, ali ipak ništa značajno da promjeni gradsku svakodnevicu - govori nam.

Budućnost Islamske Republike

Iran je u ratu pretrpio strašne gubitke. Samo prvog dana rata 28. veljače, ubijeni su: Ajatolah Ali Hamenei, vrhovni vođa Irana od 1989., šef Revolucionarne garde, general-pukovnik Mohammad Pakpour, tajnik Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Ali Shamkhani, šef tajne službe Esmail Khatib i desetine drugih političkih i vojnih vođa.

- Neupitno je da je Iran pretrpio veliki udarac gubitkom velikog djela vojnog i političkog vrha, a ponajviše smrću Vrhovnog vođe Alija Hameneija. No koliko god ti gubici bili teški niti oni nisu bili iznenađujući pa čak i nepredviđeni jer je politički sustav postavljen na samoodrživ način bez obzira koja je osoba na upravljačkim pozicijama. Nakon pobjede nad SAD-om i Izraelom logično je da iranska politička struktura može biti samo ojačana tako da smatram da je rizik od novih prosvjeda ili političke krize minimalan. Pogotovo ako se točke Memoranduma počnu provoditi i uslijedi brzi gospodarski oporavak - objašnjava nam Ivan Đogić.

Popularnost vlasti

Ratu su prethodili veliki prosvjedi koji su kulminirali pokušajem državnog udara 8. i 9. siječnja i rezultirali s nekoliko tisuća mrtvih. Iako su Trump i Netanyahu najavljivali demontažu Islamske Republike i uspostavu prozapadne vlasti kakva je bila u doba šaha Reze Pahlavija, gospodin Đogić nam govori da je vlast sada popularnija među Irancima nego što je bila prije pola godine.

- Kako je rat odmicao i kako su se zločini gomilali, ali i kako su iranski vojni odgovori bili jači i odlučniji tako se i iranski narod sve više galvanizirao oko vlasti, uključujući i nezadovoljnike od kojih mnoge osobno poznajem. Među Irancima prevladava vrlo izražen povijesno-nacionalni identitet tako da možete biti sigurni da su čak i ovi najnezadovoljniji duboko u sebi zapravo vrlo ponosni dok čitaju točke iz Memoranduma jer i oni znaju da se ne pobjeđuje SAD svaki dan - zaključio je.