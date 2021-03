Taman me sa fotelje streslo. Iskreno, treslo je oko pola minute, ali puno sam jače osjetio potrese u Zagrebu i Petrinji, to je baš bilo gadno. Ovdje nema nikave štete, na nekoliko zgrada je palo malo žbuke, u lokalnim dućanima su se zatresli i popadali parfemi s polica, no to je sva šteta. Ne znam, ne mogu objasniti, valjda ovdje rade jako dobre zgrade. Očekivao sam da će biti dosta toga razrušeno, no kad sam izašao van, nikave štete nije bilo, javio nam se Mateo Mužek, Hrvat koji igra u Grčkoj.

Peh ili ne, ali Matea baš neće. Osjetio je oba potresa u Zagrebu, onaj u Petrinji, a sad i ovaj u Larissi.

- Eto, majke mi, baš mi ne ide. Baš sam se čuo sa svojima i rekli su mi da se ne vraćam, jer gdje god se pojavim, potres. Ne mogu vjerovati. Tu sam na četvrtom katu, pa mi se luster tresao, ali, kažem vam, nikakve štete. Ovdje u Larissi su sve zgrade sa pet, šest katova i niti na jednoj nema štete.

Odmah nakon potresa napustio je zgradu.

- Vidio sam samo jedna kola hitne pomoće i jedan vatrogasni pick up. To je sve. Sve je prestalo raditi, ali nitko nije ozlijeđen, koliko znam, nema štete. Kao da se ništa nije dogodilo. Kaaže, potresi u Zagrebu i Petrinji su bili puno jači, šteta nemjerljivo veća. Evo, baš idem na trening, da je nešto dramatično, valjda bi nam javili - zaključio je Mateo.

Osim njega, potres je osjetio i solinski nogometaš Nikola Žižić koji igra u grčkoj Larissi.

- Ovo mi je prvi potres u životu, nikad ga prije nisam osjetio i mogu reći da mi je iskustvo nevjerojatno, neopisivo, čista katastrofa, užasan osjećaj nemoći, najprije ne znaš što se događa, a onda strah... - ispričao nam je Nikola Žižić.

- Supruga i ja sjeli smo automobil i baš smo bili na izlaznim vratima podzemne garaže kad se začula tutnjava negdje u dubini, a onda se sve oko nas počelo tresti. Automobil je poskakivao kao da je na valovima, imao sam osjećaj da su sve četiri gume eksplodirale. I onda kaos, ljudi su bježali glavom bez obzira iz zgrada, trčali su po cesti, žbuka je padala sa zgrada.... Nikoli se činilo da potres traje cijelu vječnost. Kasnije sam čuo da je taj prvi udar potrajao nekih 15-20 sekundi, ali meni se činilo i puno duže, da nikad neće prestati. Nakon njega uslijedila je cijela serija manjih potresa. Evo, sekundu prije nego ste me nazvali opet se sve jako zatreslo... - govori nam Nikola koji je odmah pohitao po kćer.

- Ona je bila u dječjem vrtiću, odmah smo se odvezli do nje, tamo je već bilo jako puno roditelja koji su došli po svoju djecu. O razmjerima potresa i štetama ne zna se puno. Larisu nadlijeću helikopteri koji idu prema desetak kilometara udaljenom epicentru, tamo je šteta vjerojatno veća nego ovdje u gradu. Iskreno, niti ne znam detalje jer sam non stop na telefonu, svi zovu, od roditelja, rodbine, prijatelja..., svi su zabrinuti. Nadam se da neće biti žrtava, to je u svakom slučaju najvažnije, šteta će se nekako popraviti... - dodao je.