Hrvat u paklu poplava u Grčkoj: 'Aute je odnijelo sve do plaže!'

Dijelove grčke pogodile su jake poplave. Heraklion, Malia i Hersonissos su najviše pogođeni. Poplava nosi aute, ljudi u panici spašavaju stvari i sele na gornje katove. Javio nam se Hrvat koji je tamo

<p>Ma ovdje je totalni kaos, priča nam čitatelj koji je u Grčkoj. </p><p>Dijelove zemlje pogodile su jake poplave. Kiša ne staje. </p><p>Heraklion, Malia i Hersonissos su najviše pogođeni.</p><p>- Ljudi su u panici, aute je odnijelo skroz do plaže. Svi pokušavaju spasiti svoje stvari, ono što još mogu spasiti. Sele se iz prizemlja gore na kat - isprfičao nam je čitatelj.</p><h2><strong><span id="cke_bm_45915S" style="display: none;"> </span>POGLEDAJTE VIDEO: </strong>Voda nosi aute u Grčkoj</h2><h2>'Kažu mi da ovako što ne pamte 30 godina'</h2><p>Kiša je padala kroz noć i ne čini se kao da će uskoro stati. Kanalizacija je loša i ne može primiti toliko količine vode. Ljudima su poplavljene kuće, kafići i restorani, a od vlasti i dalje nema glasa. </p><p>- Trenutno još ništa ne znamo, lokalni ljudi pokušavaju saznati da li će biti kakve pomoći izvana, ali se čini kao da će s time pričekati da se vrijeme smiri. Stanodavac mi je rekao da se ovako nešto nije dogodilo u 30 godina od kada je on ovdje - dodao je.</p><p>Stanje je iz minute u minutu sve gore. Razina vode je već na 80 centimetara.</p>