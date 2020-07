Hrvat 'zapeo' na Filipinima, za siromašne skupio 50.000 eura

<p><strong>Marko Kašić </strong>iz Knina, Hrvat je koji je zbog pandemije korona virusa ostao čak četiri mjeseca 'zarobljen' na Filipinima.</p><p>Marko je u veljači posjetio djevojku u Manili, a nakon nekoliko dana Cebu, kad je cijela zemlja stavljena u karantenu. Bez mogućnosti da se vrati u Europu, kao ni nazad djevojci te udaljen više od od 10 tisuća kilometara od obitelji, Kašić je odlučio uključiti se u akciju prikupljanja sredstava za one najviše pogođene korona virusom. </p><p>Cabu gdje je Marko zapeo, jedno je od najsiromašnijih područja na Filipinima. Više od 800.000 ljudi nema plaću, radi bez ikakvog ugovora, mogućnosti za zdravstveno osiguranje i ostalog. Kad ima posla, takvi ljudi zarade u prosjeku tri eura dnevno, no zbog pandemije korona virusa, sve je prestalo. </p><p>- I prije korone, jedva su preživljavali s minimalnim primanjima. Nakon što je krenula karantena, bilo je jasno da neće imati dovoljno hrane - ispričao je Marko za <strong><a href="https://www.total-croatia-news.com/news/44907-croat-from-knin-helps-poorest-of-philippines">TCN</a></strong>. Shvatio da mora učiniti nešto za te ljude, jer jednostavno nitko drugi nije. </p><p>S obzirom na to da je posjetio Filipine prije deset godina i osnovao nevladinu organizaciju <a href="http://www.fundlife.org/"><strong>Fundlife </strong></a>za promicanje sporta djeci s invaliditetom, nazvao je brojne kontakte te prikupio 50.000 eura. Marko je do sad s nevladinom organizacijom pomogao više od 60.000 djece, a neki su imali priliku i otići na Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiju u sklopu FIFA Foundation Festival. </p><p> </p>