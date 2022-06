Hrvata poginulog u Cessni kraj Slunja sahranit će u subotu u njegovom Blatu na Cetini

Dragi prijatelji, sprovod dragog nam Joška Sladojevića je u subotu 11.06.2022 u 17.00 sati u župnoj crkvi u Blatu na Cetini / Groblje Blato na Cetini. Dragi Joško neka ti je laka hrvatska gruda koju si volio, napisali su iz nogometnog kluba Croatia Stuttgart čiji je Joško bio dugogodišnji aktivni član.

Sladojević (50) je poginuo krajem svibnja u avionskoj nesreći Cessne na slunjskom području s još troje ljudi. I dok istraga o uzrocima nesreće još traje, za Joškom tuguje njegova obitelj i prijatelji u Blatu i Omišu, prijatelji i poznanici u Stuttgartu te na Baniji, čijim je mještanima pomagao nakon potresa.

- Inicijativa branitelja Grada Petrinje će svakako doći na sprovod - kazao nam je Ivo Vranić iz Inicijative.

- On je s nama čitave dane po Baniji razvozio humanitarnu pomoć, perilice za rublje, odjeću, hranu... Kao da ga je sam Bog poslao nama ovdje - govorio nam je Vranić nakon što se doznalo da je Joško s prijateljima iz Njemačke bio u malom zrakoplovu koji se srušio.

Upoznali su se nakon što su se iz Nogometnog kluba Croatia Stuttgart javili na email Inicijative branitelja Grada Petrinje.

Nakon razornog potresa koji je krajem prosinca 2020. pogodio područje Siska, Petrinje i Gline organizirali su se i po terenu krenuli ljudima dijeliti pomoć.

- Nazvala me jedna gospođa iz Gline i rekla da ima jedna donacija iz Stuttgarta i da želi da se podijeli preko naše inicijative jer su vidjeli ljudi da jedino mi dijelimo na terenu. Između ostalog prikupili su više od 100 stolova i stolica za 3. Osnovnu školu Mato Lovrak. Također, za bolnicu Sisak skupili su šest šlepera humanitarne pomoći, medicinske opreme i ostalog iz Stuttgarta - prisjećao se Vranić.

- Nikad on nije sebe stavljao u prvi plan, nikad nije rekao to sam ja prikupio, uvijek je govorio da su on i njegovi prijatelji iz Croatie Stuttgart prikupili. kad bi došao, tražio bi da osobno ide od kuće do kuće s nama kako bi predao donaciju u ruke onome kome je bila namijenjena. Također, tražio bi da ga fotografiramo kako bi pokazao svojima u Stuttgartu da je njihova pomoć stigla do onih kojima je potrebna - pričao je Vranić. Joško ga je znao nazvati iz Omiša i reći: "Ljudi, vidim da trese, što god treba pomoći ću vam".

- Veselio se toliko povratku u Hrvatsku. Kad se vratio, javio mi se i rekao: "prijatelju, ovdje sam na svome". Poslao mi je i svoju fotografiju sa šeširom kako bere višnje maraske. Mogu samo reći da smo izgubili velikog čovjeka i prijatelja Banovine, koji je za Banovinu učinio strašno puno - govori Vranić.

Žali što mu Inicijativa nije uspjela uručiti zahvalnicu koju su dali izraditi.

Podsjetimo, Joško je bio u zrakoplovu Cessna 182 koji je u nedjelju 29. svibnja nakon polijetanja iz Splita oko 11.25 sati nestao s radara zračne kontrole. Nakon opsežne i zahtjevne potrage koja je trajala gotovo 24 sata i u kojoj je sudjelovalo skoro 400 ljudi olupina zrakoplova pronađena je u Broćanskoj kosi na slunjskom području. Nitko nije preživio pad.

